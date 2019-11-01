「蜘蛛俠」導演森溫美拍新版《咒怨》！　預告片神還原最恐怖場口

日本恐怖電影《咒怨》（Ju-on: The Grudge）在2004年被翻拍成美版《不死咒怨》（The Grudge），並由原版《咒怨》導演清水崇本人親自執導，莎拉米雪哲娜（Sarah Michelle Gellar）主演。

看過原版的觀眾相信都會記得這一幕經典場面。（《咒怨》劇照）

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故事敘述由莎拉米雪哲娜飾演的美籍看護Karen，在東京照護一位年長女性的期間，遭遇各種靈異現象的故事──一切的起因源自這位女士的家中，其實潛藏著一段黑暗的歷史。《不死咒怨》將於2020年3月推出重啟版《咒怨》，這部由新銳導演Nicolas Pesce執導、《蜘蛛俠》（Spider-Man）、《屍變》（The Evil Dead）導演森溫美（Sam Raimi）監製的全新版本，將故事帶回美國境內。雖然目前預告看來與之前的《不死咒怨》故事架構相去甚遠，但導演證實這兩個版本間其實存在某種連結。

重啟版《咒怨》首支預告片公開後，導演Nicolas Pesce接受IGN網站訪談時，透露了這部電影其實與2004年的《不死咒怨》有許多共同點：「我認為美版與日本版是分不開的，這部電影也與整個系列龐大的世界觀有著密切連結，一切都環環相扣；我們所做的也不只是致敬美版而已。」

2004年上映的美版《不死咒怨》評價不錯。（《不死咒怨》劇照）

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Nicolas Pesce繼續透露表示：「雖然預告沒有透露太多，但被帶回美國本土的詛咒和在日本發生過的事是有關聯的，所以我們並非將兩個版本故事完全切割，而是讓觀眾知道過去曾經發生過的事（2004年版）帶來了什麼影響。」

他同時也在訪談中揭露重啟版《咒怨》電影中的第一段將會發生在日本，解釋這股新的「咒怨」是如何來到地球另一端的：「我希望觀眾們特別仔細注意一段電話通話內容，雖然聽起來只是一般對話，但如果你了解系列裡其他部作品的話，這段對話其實充滿了大量的重要資訊。」

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