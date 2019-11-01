【犬鳴村】三吉彩花主演清水崇恐怖新作預告出爐　網民：邊驚邊睇

日本經典恐怖電影《咒怨》導演清水崇新作《犬鳴村》，電影早前公開了全新預告。雖然預告只有短短60秒，但成功俘虜影迷的心。不少網民留言：「儘管預告非常可怕，但一定要支持」，甚至有網民表示：「一路驚都要一路看」。可見大家都非常期待導演的全新恐怖作品。電影會在明年2月在日本公映，未知香港觀眾能否有機會欣賞清水崇的全新恐怖作品。

《犬鳴村》由三吉彩花主演，她在戲中是一位可以看到亡靈的臨床心理醫生。（《犬鳴村》預告擷圖）

《犬鳴村》由「日本恐怖大師」清水崇執導；並由三吉彩花主演。電影講述三吉彩花飾演的臨床心理醫生森田奏可以看到亡靈，因此讓她痛苦不堪。某天，森田奏的哥哥及其女友因為好奇，來到了日本最靈異的犬鳴村，兩人還差點死亡。雖然兩人最後成功逃出犬鳴村，但他的女友最終都自殺身亡。為了查明女友自殺的真相，他聯同幾個朋友再次回到犬鳴村。結果森田奏的哥哥最後失蹤，至於他的朋友在犬鳴村附近離奇遇害。當森田奏意識可以求助一神秘人時，犬鳴村的詛咒才剛剛開始，同時把森田奏扯到十分危險的處境。

古怪事情不斷出現，三吉彩花飾演的森田奏與其他人前往犬鳴隧道，尋找真相。（《犬鳴村》預告擷圖）

究竟犬鳴村有幾恐怖？

《犬鳴村》改編自日本著名都市傳說，位於九州福岡縣有一條命為犬鳴隧道的靈異隧道。該隧道附近有村落，命為犬鳴村，村內人口約一百多人。當時不少村民死後，其親友都會把死者埋葬在村內。由於當年政府決定在犬鳴村內興建水壩，因此要求所有村民搬遷。可是，部份無親人的骸骨卻沒有遷走，最終長埋水底中，從此此地不斷傳出靈異怪事。

自殺女子留下「隧道的另一端有個村落，在那邊看到了...」的遺言，讓森田奏與其他人前來查探究竟。（《犬鳴村》預告擷圖）

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相傳每到深夜，在水壩當值的員工都會聽到有人聲從水壩中傳來。當值的員工每次檢查後都沒有發現。之後故事開始變得不尋常，有員工在調查神秘聲音後失蹤。雖然當局曾一度懷疑該名失蹤員工是失足墮入水中，但多次打撈都未能尋獲屍首。之後關於犬鳴村的傳聞愈來愈多，還傳出有人會特意到水壩自殺。雖然未有傳聞時，犬鳴隧道一向交通意外特別多。然而，在靈異事件頻生後，不少人認為是亡魂索命，找人交替。最後政府以隧道路面狹小為由，下令封閉犬鳴隧道。

1988年犬鳴隧道燒殺事件，20歲的孝順子梅山慘遭活活燒死。（網上圖片）

1988年犬鳴隧道燒殺事件才是犬鳴隧道成為靈異景點的主因

20歲的梅山在工廠工作，是一為非常孝順的青年。他月入10萬日圓，但總會把7萬日圓交給母親。在昭和六十三年十二月七日晚，他當天駕車等紅綠燈時，遭五名年約16至19歲的少年纏上。他們要求梅山把車子交出來，但梅山拒絕。於是五人圍毆梅山，還用石頭擲他。最終梅山腦出血昏迷。五人擔心如果把梅山拋入水中，最後屍體會浮出水面而讓事情敗露。於是他們把梅山運到犬鳴隧道，並在他身上淋上汽油，把他活活燒死。五人殺人後隔即暢飲一番，最後竟不自覺自爆「剛才殺了人」。最終五名殺人犯全被判無期徒刑。

清水崇特地到犬鳴村取景拍攝。（ぷりか ‏ Twitter 圖片）

Fact Check：1988年燒殺事件令犬鳴隧道成為靈異景點

20歲的梅山在工廠工作，是一為非常孝順的青年。他月入10萬日圓，但總會把7萬日圓交給母親。在昭和63年（1988年）12月7日晚，他當天駕車等紅綠燈時，遭五名年約16至19歲的少年纏上。他們要求梅山把車子交出來，但梅山拒絕。於是五人圍毆梅山，還用石頭擲他。最終梅山腦出血昏迷。五人擔心如果把梅山拋入水中，最後屍體會浮出水面而讓事情敗露。於是他們把梅山運到犬鳴隧道，並在他身上淋上汽油，把他活活燒死。五人殺人後隔即暢飲一番，最後竟不自覺自爆「剛才殺了人」。最終五名殺人犯全被判無期徒刑。

犬鳴隧道變成熱門探靈地。（Twitter 圖片）

犬鳴村的其他都市傳說

犬鳴村除了殺人及靈異事件外，還有其他不同傳說，當中包括犬鳴村不曾紀錄在任何日本官方的行政紀錄和地圖，而且當時村口寫上「前面的區域不適用日本憲法」。遠在江戶時期，村民開始過著與外界斷絕來往的自給自足生活，並一直維持近親交配。