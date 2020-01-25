馬田史高西斯狙擊Marvel背後　隱藏了真正衝擊電影藝術的大Boss？

「Marvel電影不是真正的電影。」 今年10月，馬田史高西斯（Martin Scorsese）關於批評Marvel電影的言論引起了舉世討論。眾多成名已久的電影導演紛紛發聲支持馬田史高西斯，而馬田史高西斯的言論同樣引起了眾多Marvel迷們的不滿。一面是大師級的導演，一面是「骨灰級」的粉絲，雙方的爭論充滿了火藥味。

馬田史高西斯經已77歲依然未言退，近十幾年仍常有佳作（視覺中國）

對我來說，對我所喜愛和尊敬的電影製作人來說，對和我差不多同時開始製作電影的朋友們來說，電影是關於真相的——美學、情感和精神上的真相。 馬田史高西斯

電影的核心：藝術至上還是票房為先？

馬田史高西斯誠懇地表達了自己對於電影的見解，即電影是一種藝術形式。站在藝術的角度去評判Marvel電影，自然會得出Marvel電影不是電影的結論。標準的不同導致結論的不同，可作者電影（Auteur theory film）或者說藝術電影和商業電影的價值取向是截然不同的，這也是著名導演和Marvel粉絲之間的分歧所在。

+ 5 + 4 + 3

在票房表現上，Marvel電影是當之無愧的吸金巨獸，全球票房榜的前10部影片中，有4部是Marvel電影。屢屢刷新的票房紀錄讓其他電影公司也開始效仿，以「Marvel宇宙」（Marvel Cinematic Universe）為樣板打造屬於自己的「XX宇宙」。這就導致了電影的同質化傾向嚴重，越累越多的同質化電影擠佔了大銀幕，因此馬田史高西斯才會感慨「現在的情況很殘酷，對藝術很不利」。

全球票房榜的前10部影片中，有4部是Marvel電影。（boxofficemojo.com）

它們名義上是續集，在精神上是翻拍，裡面的一切全都是官方蓋章的，因為不可能有其他的方式。這就是現代系列電影的本質：市場調查、觀眾測試、審查、修改、翻新和再加工，直到它們可以被消費。 馬田史高西斯

在這裡馬田史高西斯觸及到了現代系列電影的核心問題，它們本身就是以市場為導向，在電影工業流水線上生產出來的商品，在藝術上的價值是可疑的。畢竟商業邏輯是量身打造，而藝術家的追求是開風氣之先。

過於強調電影的商業屬性，唯票房至上當然不可取，但是敵視電影的商業屬性，以藝術電影的小眾趣味而沾沾自喜、自命不凡，同樣算不得高明。商業化並不可怕，可怕的是唯商業化對整個電影體系帶來的戕害，馬田史高西斯的擔憂，應當是由此而來。

（《復仇者聯盟4：終局之戰》官方宣傳海報）

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電影的價值：時代流行VS藝術經典

對於馬田史高西斯憂心忡忡的言論，很多人並不買帳。沒有大師濾鏡的年輕觀眾，並不認為追捧Marvel電影有何不妥，而對荷李活的諸多從業者來說，馬田史高西斯的說法也有過時的嫌疑。

精英與大眾，流行與經典，從來就是存在鴻溝。

在所有關於馬田史高西斯言論的解讀中，有一種引申是很危險的，那就是對於電影的「厚古薄今」。流行的必然是膚淺的，只有經典才有助於提升觀眾的審美追求。但不要忘記，在當年新荷李活電影大行其道的時候，馬田史高西斯、史提芬史匹堡（Steven Spielberg）等導演正是其中的代表人物。

在上個世紀60年代末，新荷李活電影流行一時，那些電影大多數都是以美國社會當時的社會風氣和思潮為背景，基本上不脫離「革命」氛圍下的反戰、社會危機、青年人的迷茫等。

在荷李活製片人眼中，「革命是容易脫手的完美商品」，於是一系列以此作為點綴的電影應運而生。佐治魯卡斯（George Lucas）的《美國風情畫》（American Graffiti），Arthur Penn的《雌雄大盜》（Bonnie and Clyde），甚至包括馬田史高西斯本人的《的士司機》（Taxi Driver），都是那一時代背景下的流行產物。

這些新荷李活電影，當年承受了法國新浪潮一派的著名導演尚盧高達（Jean Luc Godard）的不少批判。時間是一場輪迴，當年被批判的對象成為了批評的權威。可拿如今馬田史高西斯的觀點去審視當年的新荷李活電影，類似的結論同樣適用，像史提芬史匹堡的很多電影，觀眾們也很難從中找到太多藝術的表達，這不得不說頗具諷刺性。

1950年代法國電影雜誌《電影筆記》Cahiers du Cinéma，孕育出大批法國新浪潮的新銳導演，如高達、杜魯福等（《電影筆記》Cahiers du Cinéma封面）

當年的流行電影，正是如今無數影迷津津樂道的經典之作。當高達的指責已經無人提起之後，時間給予了客觀的評判，可見一部電影是成為經典還是過眼雲煙，沒有比時間更權威的評委了。

如果說「革命」是當年的流行詞，那麼「娛樂」就是如今的流行詞。超級英雄電影正是符合了這一潮流，Marvel成為了票房霸主，但同樣有DC守住了嚴肅深刻的陣地，只盯着Marvel，未免有一竹篙打一船人的嫌疑。

華納兄弟為《JOKER小丑》報名最佳視覺效果。（《JOKER小丑》劇照）

不過馬田史高西斯對Marvel電影批判的「藝術之爭」，卻在大眾傳播中變了味。它被部分影迷拿來彰顯自身品味，以大師的論斷為自己的觀影審美蓋章印證。一位藝術家對於行業發展的憂慮，被一部分把藝術分為三六九等的影迷誤讀為「鄙視鏈」的依據，想必也是導演本人始料未及的。

更有意思的一點是，面對Marvel電影進行批評的馬田史高西斯，卻沒有指責Netflix等串流媒體（Streaming media）對電影格局的衝擊。

對Marvel電影進行批評的馬田史高西斯，卻沒有指責Netflix等流媒體對電影格局的衝擊（netflix.com.hk截圖）

在很多人看來，流媒體對電影的衝擊可比Marvel電影嚴重多了。當觀眾只能通過串流平台觀看一部電影的時候，遠離大銀幕的電影還是過去意義上的電影麼？不過考慮到馬田史高西斯的新片《愛爾蘭人》（The Irishman）由Netflix埋單，他的讚美也就在情理之中了：「Netflix，只有它，允許我們以需要的方式完成了《愛爾蘭人》，為此我永遠心懷感激。」

馬田史高西斯對於電影行業發展的擔憂令人感動，但Marvel電影能不能成為經典，要交給時間評判，Marvel電影到底是不是電影，更是要看評價者的標準了。

《愛爾蘭人》也許就是馬田史高西斯心中的「教父級」私心作：

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