【新變形俠醫】原版Hulk愛德華諾頓放風　 相隔11年表示想回歸MCU

如果要在MCU電影中，揀一個脾氣最差的超級英雄，相信都非「變形俠醫」莫屬。不知道大家還記不記得在麥克雷法路（Mark Ruffalo）演出「變形俠醫」之前，其實是由演員愛德華諾頓（Edward Norton）出演這角色。 當時有傳Edward不滿意劇本及合約問題，所以拒絕繼續演出，但相隔11年後，Edward近日就表示他願意回歸MCU。

麥克雷法路（Mark Ruffalo）演出「變形俠醫」之前，在《新變形俠醫》裡其實是由演員愛德華諾頓出演這角色。（《新變形俠醫》劇照）

現年50歲的愛德華諾頓（Edward Norton）是出名的演技派，在2008年的電影《新變形俠醫》（The Incredible Hulk）飾演「變形俠醫」一角。電影在《鐵甲奇俠》（Iron Man）後上映，票房獲得超過 2.6億美元票房。

據知，當時愛德華諾頓是因為不滿劇本以及 Mavel 的合約問題，所以才拒絕繼續再演出「變形俠醫」。（《新變形俠醫》劇照）

有指，當時 Marvel 是想繼續請Edward繼續演出「變形俠醫」一角，但Edward因為不滿劇本，也不希望一口氣與Marvel 簽下多部電影合約，所以就在2012年的《復仇者聯盟》開始，就由麥克雷法路演出這角色。

現年50歲的愛德華諾頓（Edward Norton）最近提到他樂意回歸MCU。（《新變形俠醫》劇照）

愛德華諾頓最近在節目中表示，自己在演出Marvel電影時有過很多開心回憶，有機會都想拍MCU的電影。（《新變形俠醫》劇照）

最近，Edward就在節目《Larry King Now》就提到過往曾參與Marvel電影，被問到會否願意再回歸MCU，他就大方回應：「當然好！Why not？我當時都有很多開心的拍攝回憶，我從未拍過這樣的戲。」

而被問到當時麥克雷法路取替他成為「變形俠醫」是否很驚訝？Edward就話沒有驚訝：「我覺得我很適合演出布斯班拿（Bruce Banner），同時麥克雷法路也同樣適合演Hulk，他演得很出色。」他又指出自己早就認識麥克雷法路，曾一起在紐約發展。