艾迪烈柏尼公開倫敦秘密大片場　希望新作《怪獸3》可以出國拍攝

《怪獸與牠們的產地》（Fantastic Beasts and Where to Find Them）由2016年開始發展，讓不少哈利波特粉絲延續了他們的魔法夢。 電影系列第三集將於2021年上映，主演的艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）最近開到聲希望新作會去外景拍，更表示原來上兩集他們都沒有出國拍戲，都是在以下這個地方完成拍攝。

艾迪烈柏尼表示自己很希望新一集可以去巴西拍外景，仲話前兩集其實都是在片場完成拍攝。（《怪獸與葛林戴華德之罪》劇照）

《怪獸與牠們的產地》是哈利波特系列電影的衍生及前傳電影，原作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）曾經指出這個系列的五部曲會代表5種不同的世界城市。第一集《怪獸與牠們的產地》故事的背景主要是設定在美國紐約，第二集就是定於法國巴黎，艾迪烈柏尼都話當時接拍這個系列，以為自己會經常出國拍戲。

艾迪烈柏尼搞笑地表示，曾在求婚時同太太Hannah Bagshawe說，自己很可能經常要遠赴外地拍戲，怕會讓對方很辛苦。艾迪烈柏尼怎也沒想到，最後所有戲份幾乎都在倫敦完成。

不少「哈利迷」也是《怪獸與牠們的產地》系列的粉絲。（《怪獸與葛林戴華德之罪》劇照）

艾迪烈柏尼表示，他們幾乎都沒有出外景，主要都是在倫敦的郊區拍的。事關華納兄弟拍了這麼多年《哈利波特》，早就在倫敦有一個很寬闊的片場，在《怪獸與牠們的產地》首兩集的甚麼紐約、巴黎的場景，其實都是在片場搭建而成。

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不過，作為主演的艾迪烈柏尼卻熱切地希望下集電影可以真的去巴西拍攝，「希望今次可以讓紐鬼穿著泳褲去沙灘。」似乎真的很希望到外地工作。艾迪烈柏尼甚至幽默地表示，已經向製片寫信爭取，但他估計能夠成事的機會很微，巴西的場景恐怕最後也會在片場完成拍攝。