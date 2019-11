艾迪烈柏尼公開倫敦秘密大片場　希望新作《怪獸3》可以出國拍攝

《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)由2016年開始發展,讓不少哈利波特粉絲延續了他們的魔法夢。

電影系列第三集將於2021年上映,主演的艾迪烈柏尼(Eddie Redmayne)最近開到聲希望新作會去外景拍,更表示原來上兩集他們都沒有出國拍戲,都是在以下這個地方完成拍攝。