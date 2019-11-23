【金馬獎2019】持續更新　最佳男配角《陽光普照》劉冠廷

第56屆金馬獎頒獎典禮今日（23日）舉行，雖然跟內地的金雞獎撞期，但仍無減大家對金馬獎的關心，今屆大熱電影《陽光普照》以及擁有很大迴響聲的《返校》都有相對的支持度，頒獎禮將於今晚7點半開始，最終24個獎項將會花落誰家呢？

年度台灣傑出電影工作者：湯湘竹。（衛視電影台影片截圖）

最佳男配角由首次入圍金馬獎的劉冠廷。（衛視電影台影片截圖）

（20:00） 最佳男配角 劉冠廷《陽光普照》

堪稱死亡組的最佳男配角由首次入圍金馬獎的劉冠廷奪得，他：「謝謝信任我，把角色交給我，謝謝母校、導師沒有放棄我，同學、學長學姐，其實我要謝謝老師，因為他我才有被人看見的機會，最後想要謝謝我的家人，長大以後才發現能在這樣的家庭長大是很幸福的。」

（19:54）最佳原著劇本 楊修華《幻土》

新加坡導演楊修華：「太緊張了，腦子有點空，先感謝我最重要的製片人、演員、工作人員，沒有你們就沒有電影，只空有一張紙和檔案，那最重要要感謝我的家人、爸爸媽咪大哥，感謝金馬、評審和生命。」

最佳動畫短片由《金魚》奪得。（衛視電影台影片截圖）

（19:36）最佳動畫短片《金魚》

導演王登鈺表示：「謝謝各位評審的厚愛，沒想到這部動畫可以變成現實，近日香港的情況讓人悲痛。」

由漫畫原著《金魚》改編，這是導演王登鈺第一次將漫畫改編成動畫短片 ( 動畫預告：2019 台北電影節｜台北電影獎—動畫片｜金魚 Gold Fish ) 用故事比喻世界統治者的貪婪、吞食人民的夢想與思考，同時也帶入了台灣八零年代的戒嚴氛圍。

最佳劇情短片由香港導演朱凱濙《紅棗薏米花生》奪得。（衛視電影台影片截圖）

（19:34）最佳劇情短片《紅棗薏米花生》

首位香港人率先奪得獎項！

范少勳：「謝謝評審的肯定、導演、好兄弟、工作人員都辛苦了，我真的很開心，然後我會繼續努力，謝謝大家。」（衛視電影台影片截圖）

（19:29）最佳新演員由《下半場》范少勳

謝謝評審的肯定、導演、好兄弟、工作人員都辛苦了，我真的很開心，然後我會繼續努力，謝謝大家。（衛視電影台影片截圖）