【新聞】金馬終身獎王羽　開創多項武打片先河

第56屆金馬獎在本月23日晚在台北舉行頒獎典禮，76歲資深影星王羽榮獲本屆終身成就獎。說起王羽大家必定聯想他與張徹合作成名作《獨臂刀》，開創新派武俠片先河。但除了此先河外，王羽也先於李小龍開啟了功夫武打片先河，而且更具潮流觸覺，將當時甚為盛行的日本空手道帶入港產片，這個亦是王羽代表作之一，由他自導自演的《龍虎鬥》。

《龍虎鬥》是一部描寫國術和柔道決鬥的功夫片。故事講述民國初年，反派刁二(趙雄 飾)自日本習得柔道後，回國生事，並挑戰忠義武館，打倒一眾弟子後，被館主李中海(房勉 飾)打敗。落敗後的刁二心有不甘，邀得日本空手道高手北島(羅烈 飾)來港再戰李中海，並將他打致重傷慘死。在目睹恩師慘死，李中海徒弟雷明(王羽 飾)也遭北島打得幾乎喪命，幸得師妹小玲(汪萍 飾)相救。李中海死後，刁二在當地小鎮開賭場斂財，橫行鄉里。傷癒後的雷明眼見空手道如此猖獗，而為報殺師之仇，苦練師傅曾說可破空手道的國術鐵沙掌和輕功，最終練成功夫手刃仇人，將北島、刁二和前來助陣的日本劍客一一打倒。

王羽於電影中練輕功和鐵沙掌情節

開新派功夫片先河

《龍虎鬥》由唐佳擔任武術指導，一方面繼承了王羽在新派武俠片中的剛陽暴力美學，並引入日本新派武士片風格，而時代背景設於近代的功夫片更添上了一股拳腳交加的狠勁！而且電影正迎合六十年代電視台直播空手道格鬥比賽節目，而開始大熱的風潮，摻入民族大義情節，比李小龍電影更早出現中國功夫對空手道的情節。對當時的觀眾來說，這種以硬橋硬馬的格鬥情節，帶來前所未有的刺激和真實感體驗，因而電影上映票房超過200萬(1970)，並奠定了之後王羽功夫片模式(1)，亦被視為由新派武俠片向功夫片過渡先河。

同樣是摻入民族情緒元素，《龍虎鬥》不同於如現在《葉問》以詠春打日本空手道情節，電影中雷明所習鐵沙掌，並沒有詳細說明雷明所習鐵沙掌明確招式如何(只提過練此掌有正拍、背拍、切掌和指爪四個練習步驟)，亦在武功的源流上不會交代他是源自中國哪門武術。有論者指這種大打民族情緒，但同時又模糊了主角所習國術源流的設計，反過來影響了七十年代在香港打民族牌的功夫漫畫。(2)

當然，電影中難免有很多對日本武術刻版印象和妖魔化設計，例如浪人仍然是武士裝束(但當時應該是明治大正年代)，日本的柔道、空手道、劍術和忍者飛鏢也於電影盡出。相對於電影中國術師傅會談武德，電影中的日本武者只講利益分帳。

經典雪景大戰

電影中最經典一幕為片尾雪中大戰，據當年報道為拍攝這場「雪地龍虎鬥」的全戲高潮，王羽認為邵氏影棚不夠活動，佈景不夠逼真，於是他遠赴韓國取材當地漫天風雪的真景，使人在真情實景中決鬥一點也不能作假。該地荒涼古樸，漫山遍野全積滿了厚厚白雪。城下雪上，王羽和羅烈等人遙遙相對，嚴陣以待，掌腳雖然尚未施展，而荒涼冷酷背景，已烘起了殘酷無情之人生(3)。這場生死鬥的場景設計，美學上頗具日本武士片的韻味，而成為香港動作電影經典！

電影中演北島的大反派羅烈(1938-2002)，惟早年邵氏動作片五虎。羅烈為印尼華僑，從小習形意和太極拳，是邵氏年代著名打星，早年演忠厚憨直的角色。而在《龍虎鬥》是他開始轉型反派的代表作，後來在1972年的《天下第一拳》中奠定他大反派的形象，自始以後演反派而揚名海外，並離開邵氏獨闖台灣影壇。1988年起加入亞洲電視，演過多部膾炙人口的作品，踏入千禧年後便淡出幕前，2002年因心臟病於深圳病逝。

是次金馬獎終身成就獎頒獎禮，王羽因生病無法出席，由女兒王馨平與王加露代為領獎。王加露透露父親8個月前才剛從鬼門關前回來，「他不只是大俠，更是生命鬥士」。而頒發終身成就獎給王羽的金馬獎主席李安亦以《龍虎鬥》為例，說明王羽比李小龍更早開發這種武打片的電影類型，啟發無數後繼者，堪稱創造類型風潮與引領時代的巨星。

參考資料：

1. 麥勁生：《止戈為武：中華武術在香港》

2. 姚偉雄：《龍虎門》的文化論述

3. 吳昊 主編《邵氏光影系列：武俠‧功夫片》