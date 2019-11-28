新一期《蝙蝠俠》漫畫封面疑暗撐港示威者　內地網民：DC是否腦癱

DC日前在社交平台上公開漫畫《蝙蝠俠：黑暗騎士歸來》（The Dark Knight Returns）續集《The Golden Child》的最新封面，見到蝙蝠俠手執一個疑似汽油彈，準備向外拋擲。 豈料在這個敏感的時段，影迷們一睇到新相都有各番猜測，引來極大迴響，最後DC「跪低」把圖片刪走。此舉除惹來內地網民大鬧之外，但亦有粉絲支持，更對「跪低」有咩一理解，到底點解呢？

DC漫畫《蝙蝠俠：黑暗騎士歸來》（The Dark Knight Returns）續集《The Golden Child》即將在下月推出。（網上圖片）

DC近日在IG公開漫畫《蝙蝠俠：黑暗騎士歸來》（The Dark Knight Returns）續集《The Golden Child》的全新封面，兩張宣傳照中都引起網民討論。

其中一張就畫了蝙蝠俠手持一個疑似汽油彈的玻璃樽，正準備向遠方擲，灰色襯上粉紅色的背面以及留言都寫上：「The future is young.（未來是年輕人的）」。

蝙蝠女手持汽油彈 背後仲有蒙面群眾

而另一張，就見到蝙蝠女（Carrie Kelley）手持汽油彈，背面有一班群眾，有眼利的網民更發現左邊在後排有民眾是蒙著面、高舉起手吶喊，造型與部分香港示威者很相似。雖然官方的IG並沒有明確表明，他們是支持香港示威者，但兩張封面一出，已經令持不同立場的人士有極大反應。

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點撃即睇網民點講：

有網民質問DC是否瘋了 打算抵制DC

有部分網民表示感謝DC間接支持香港的示威行動，但新封面火速傳到微博等社交平台，令很多內地網民不滿，覺得DC力撐香港反送中的示威者，嬲到有瘋狂鬧DC想「分裂國家」。有人在微博留言質問DC是否瘋了：「都不知道DC在暗示什麼鬼，蝙蝠俠拿燃燒彈我真是頭一次見。」，甚至說要抵制DC的作品，同時都有大量內地網民到DC的IG狂插。

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據知，《The Golden Child》的新作，故事講述蝙蝠女將成為新一代高譚市的守護者。（網上圖片）

DC「跪低」冇被鬧爆？

結果，DC方面懷疑受不住壓力「跪低」，刪走圖片。雖然見到DC突然刪除貼文有網民覺得驚訝，但意外地沒有惹起大批網民不滿及鬧爆，反而有網民指出，「政府就是這樣玩」、「他不是跪，根本一早就諗好只會放一陣，讓大家Cap完圖就收返，識玩一定咁玩。」

據知，這次的宣傳照是即將在12月11日推出《The Golden Child》的新作，故事講述蝙蝠女將成為新一代高譚市的守護者，與超人等超級雄一起對抗黑暗勢力。