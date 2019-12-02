奧斯卡大熱《愛爾蘭人》爛番茄奪96%　但馬田史高西斯忠粉竟呻悶

由史上最偉大導演之一的馬田史高西斯（Martin Scorsese）執導、兩大影帝羅拔迪尼路（Robert De Niro）與阿爾柏仙奴（Al Pacino）主演的Netflix年度猛片《愛爾蘭人》（The Irishman）終於在日前上架，目前在爛番茄奪得96%的高分，更獲《TIME》（時代雜誌）選為2019年十大電影之一。只看這個經典組合就已經感受到其威力，必定成為奧斯卡大熱。最令人意想不到的，竟然有網民批評這部長達3小時29分鐘的電影很無聊？！

電影已經在11月27日在Netflix上架。（Netflix圖片）

電影改編自真人真事和Charles Brandt撰寫的書籍《I Heard You Paint Houses》，時代背景橫跨50年代末至70年代，並主要以參與過二次世界大戰的「愛爾蘭人」（Irishman）Frank Sheeran（Robert De Niro飾）的角度來講述戰後在美國活躍的黑幫時期，及自己為黑手黨頭目Russell Bufalino（Joe Pesci飾）任殺手的經歷。當中最震驚全美國的就是傳奇工會主席Jimmy Hoffa（Al Pacino飾）的失蹤，而這宗美國史上最大懸案所牽涉的不只關於黑社會不為人知的權力中心，還有黑社會跟政治的瓜葛。

（劇照）

對於資深影迷來說，能夠看到馬田史高西斯跟羅拔迪尼路這個經典組合再度合作，絕對是一個黑幫電影的重要里程碑，加上阿爾柏仙奴首次參演馬田史高西斯的電影，《愛爾蘭人》早就成為本世紀最令人期待的電影。雖然早前在紐約電影節（2019 New York Film Festival）舉行全球首映時，電影播出後已大獲好評，但有部分年輕影迷在Twitter上批評電影情節太過冗長，節奏太慢，更有人直言花了7小時才看完電影，就算是馬田史高西斯的粉絲都頂唔順。

有網民理性地分析，認為批評電影大部分都是年輕人的原因很簡單，就是片中的演員平均年齡70歲，加上畫面顏色和調度都充滿60、70年代的感覺，又不熟悉當時的歷史背景，很自然興趣大減。又指由於在Netflix收看時有暫停播放功能，令觀眾看很容易被瑣碎事影響，例如回覆訊息、去廁所、吃零食等，令部分人因沒有耐性而放棄，又或者在較小的螢幕上觀看而影響觀感。