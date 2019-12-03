傳金像獎被施壓中國演員將缺席頒獎禮　田雞︰暫未收到負面訊息

香港01主辦《01最賞睇娛樂大獎》入圍名單出爐啦！「最有話題新聞」包括我最喜愛男歌手、車廂偷食等通通上榜！立即進入投票專頁投選五大娛樂新聞獎兼參加勁抽雙重獎，超過70萬元豐富獎品等你抽，隨時贏得終極大獎旗艦手機11 Pro Max、Dyson風筒等，仲有01積分等你換唔同禮品！

今年香港演員都缺席金馬獎，引起不少風波。（影片截圖）

第56屆金馬獎，在一片風風雨雨下結束，事前被中方施壓，以同日舉行金雞百花頒獎禮搶人，又不建議中國電影及演員報名及出席，而香港片商及演員方面，亦急煞停不報名不出席。不過近日又有消息傳來，由於香港近期的政治爭拗，社會動盪，有傳來年4月舉行的香港電影金像獎，也會獲同等「待遇」。

消息指，內地官方有見香港的政治爭拗持續，暴力事件不斷升級，於是有意對來年4月舉行的香港電影金像獎，作出相關操施，不建議中國電影及影星參予頒獎禮，但此建議又不包括中港合拍片，可見其力度比金馬獎輕。

田雞坦言未有聽到相關傳聞。（資料圖片）

就此傳聞，《香港01》向香港電影工作者總會會長田啟文（田雞）查詢，他表示直至這刻，仍未收到任何關於金像獎的負面消息，而且舉行仍有一段時間，不宜作太多不必要揣測。但他比較關注香港社會動盪情況，會否延續至下年。「現在市況，很多演唱會都取消，暫時未知是否會否影響舉行日子。」至於問到不准內地演員出席，田雞就以暫時未有邀請嘉賓名單。

趙薇於第34屆香港電影金像獎，贏得最佳女主角。（影片截圖）

由於中港合拍片盛行，近十年的確邀請不少中國演員及導演出席頒獎禮，例如第33及34屆最佳女主角，分別由章子怡《一代宗師》及趙薇《親愛的》贏得，不過近年就以本土電影主導，演員獎項方面亦以香港資深演員跑出居多，包括毛舜筠《黃金花》、惠英紅《幸運是我》等。