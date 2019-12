【Birds of prey】新預告爆女獵手有情緒病　七個主角海報曝光

由瑪歌羅比(Margot Robbie)主演的DC電影《猛禽暴隊:解瘋小丑女》(Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)),令影迷相當期待,每次有新消息都會受到大家關注。

近日,DC終於再公布更多最新海報,曝光更多小丑女的性感新造型,以及戲中其他角色的形象和細節,全新角色海報色彩繽紛,玩味甚濃。