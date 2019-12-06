【Birds of prey】新預告爆女獵手有情緒病　七個主角海報曝光

由瑪歌羅比（Margot Robbie）主演的DC電影《猛禽暴隊：解瘋小丑女》（Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn)），令影迷相當期待，每次有新消息都會受到大家關注。 近日，DC終於再公布更多最新海報，曝光更多小丑女的性感新造型，以及戲中其他角色的形象和細節，全新角色海報色彩繽紛，玩味甚濃。

DC終於再公布更多最新海報，風格與之前一樣顏色豐富，充滿漫畫感，細看讓人有不真實的感覺。（birdsofprey/IG圖片）

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於巴西CinemaCon公開新預告

據外媒報道，《猛禽暴隊：解瘋小丑女》日前在巴西的CinemaCon電影展，曝光了最新預告，有指新預告側重更多在黑金絲雀和女獵手身上，片中更透露黑金絲雀女獵手，似乎有情緒管理問題，性情易怒。而黑金絲雀就為小丑女被小丑狠撇而感到很傷心。預告更有曝光更多爆炸的場面，但暫時未有在網上公開。

五位女主角相信會反轉整個葛咸城，影迷們都很期待。（birdsofprey/IG圖片）

DC公開最新海報

雖然新預告未有得睇，但DC都有公開一系列全新角色海報，給大家止止渴。最新海報的風格繼續走七彩繽紛的路線，玩味十足，海報顏色豐富，充滿漫畫感，七大角色更大晒冷現身。

DC早前在宣傳《猛禽暴隊：解瘋小丑女》時，一直都主要是集中在瑪格·羅比（Margot Robbie）飾演的「小丑女」Harley Quinn身上，今次公開的新一批海報，終於釋出更多這些角色的造型和細節。在全新海報中，大家可以看到除了大家姐「小丑女」Harley Quinn繼續以超低V的黃色連身褲性感現身，手執一個搥，腳邊有隻面露兇光、似熊人的生物。

其他角色全新造型曝光

而準備與「小丑女」一齊反轉葛咸城的一眾女角色，以及反派角色都有全新海報曝光。

從海報中可以看到，飾演「黑金絲雀」（Black Canary）的Jurnee Smollett-Bell穿着一點也不黑，身穿一件黃色小背心，微微透出黑色內衣，手執壘球棍，夠晒霸氣又性感。而飾演「女獵手」（Huntress）的Mary Elizabeth Winstead，就拿著她的箭，一身黑色造型有更多箭備用，勁有型。

當中，比較受到大家留意的，就是大反派「黑面具」（Black Mask）的造型，角色由伊雲麥葵格（Ewan McGregor）飾演，在新海報中看到他穿起一身高級的西裝，戴上手套，表情的確相當令人討厭。另一個反派演連環殺手Victor Zsasz（Chris Messina飾演），就相對打扮得較隨意。

更多《猛禽暴隊：解瘋小丑女》最新消息：

+ 10 + 9 + 8

《猛禽暴隊：解瘋小丑女》由閻羽茜執導，講述蝙蝠俠意外地消失，葛咸城無人守護。與小丑分手以後小丑女，將會聯同其她女性超級英雄組隊，拯救一個女孩脫離邪惡組織控制。電影將於2020年2月7日上映。