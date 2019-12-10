【返校】開畫即成票房冠軍　全港只得6間戲院上映都破三百萬

台灣校園驚悚片電影《返校》改編自同名電腦遊戲，由徐漢強執導，王淨、傅孟柏以及曾敬驊主演，入圍今年第56屆金馬獎並獲多達12項大獎提名並最後獲得5項大獎電影《返校》，在香港未上映之前已經極度引人關注，電影終於在上週四12月5日上映，加上該戲在香港只有6間戲院上映，但票房報捷，首日連優先場開畫票房過百萬！

女主角王淨以21歲之齡憑《返校》聲明大噪入圍最佳女主角，其氣質演出確是電影令人最驚喜地方。（《返校》劇照）

《返校》於上週中終於上映，反應好評如潮，首日開畫票房已奪冠！開畫當日電影中以《返校》單日得$328,150成績最好，連同早前優先場首日開畫錄得$1,099,242！首映開畫票房達冠兼得過百萬元票房紀錄，經過本週末，截至12月9日為止，票房已過三百萬（$3,021,450）！在只有6間戲院上映下能有此成績，實在是十分難得。

戲中同時帶出爭取自由的重要。（《返校》劇照）

除了票房成績亮眼外，觀眾對電影的好評來得更重要，而且一眾影評人、媒體以及普通觀眾均表示對戲中的演員、故事都非常讚賞，更有遊戲玩家大讚電影還原度極高，令大家十分驚喜，期望更多香港觀眾可以入場觀賞這套年度話題作！