【超音鼠】一句對白成功吸引狄維莊遜自薦　導演仲肯為佢作出改動

超音鼠（Sonic）貴為SEGA 最紅的遊戲角色，真人版大電影當然少不了佢！幸好導演Jeff Fowler和電影公司肯出手幫佢整容，電影終定檔在2020年2月14日情人節上映，不過近日似乎電影《超音鼠》（Sonic The Hedgehog）又有需要改動的地方！

超音鼠整容前。（《超音鼠》劇照）

超音鼠整容後，即刻可愛感大升！ （電影片段截圖）

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早前超音鼠整容成功後，電影公司即時公開一條預告片，而其中超音鼠問到：「今年是哪一年？狄維莊遜（Dwayne Johnson）做總統了嗎？」電影公司在Twitter上標記了狄維莊遜，而他本人一向都好玩得，正因為這個台詞提到他，他本人為此更在Twitter轉發post作回應！

影迷期待狄維莊遜客串《超音鼠》嗎？（Twitter擷圖）

狄維莊遜寫下︰「好痴線，我讀大學時常常都玩《超音鼠》，在這麼多年後……人生真的是不可預測且超現實。」而導演在看到狄維莊遜的回覆後，同樣公開轉發兼發出邀請，Jeff Fowler寫下︰「仍有時間來《超音鼠》客串！」再標記狄維莊遜。雖然電影早已有占基利（Jim Carrey）加持，而狄維莊遜和Jeff Fowler的對話都似是個簡單笑話，但諗深一層其實都未必無可能成事，要是只客串一場簡單的露面扮總統戲絕對難不了他，加上他又講明自己本來就是超音鼠的忠實粉絲，或許兩人真的會在私底下秘密準備，再在情人節當日送驚喜給影迷！