【古惑仔】漫畫正式步入大結局　鄭伊健一個設定改變漫畫走向

香港長壽漫畫《古惑仔》，由1992年4月16日創刊至今長達27年，日前主編牛佬在專欄透露，作品將步入大結局，而最新故事立花正仁「暗黑の門」將會是完結篇的開始，亦是最後一場決鬥。 回想這部經典，最深影響一定是改編成電影《古惑仔》系列，一連6集成為幾代人的回憶，來到今天幾位仍以這份友情一起衝一起闖。不過正如其他改編電影一樣，到底有幾多係跟足原著呢？

鄭伊健憑《古惑仔》系列，爆紅影壇。（《古惑仔》影片截圖）

真係大結局？

漫畫《古惑仔》主編牛佬，在新一期專欄透露，想將這個長篇故事停下來，而結局篇會以立花正仁及陳浩南作為故事重心，並強調兩個只能活一個，不會似獎門人般打和。講明是步入結局，故事應該還有一段時間發展，據牛佬回覆傳媒指︰「快則三四個月，耐的話……要六七個月」，最後還補一句︰「如果銷路狂升，就未必會作結。」相當老實。

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新一期《古惑仔》中，主編牛佬透露結局篇的打算。（網上圖片）

第一集最忠於原著

提到《古惑仔》，相信有好大班觀眾只看過電影版而未看過漫畫，其實電影起初都算跟足原著，就以第一集《古惑仔之人在江湖》為例，原則上是改編自漫畫中𡃁坤台灣篇，兩者相差無幾。不過有一樣設定是電影改變了漫畫，就是鄭伊健。原本漫畫多以劉德華為藍本畫下陳浩南，但自從鄭伊健演出後便改為跟伊健模樣繪畫。

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山雞一統台灣幫派

去到第二集《古惑仔2之猛龍過江》，講到大飛與陳浩南爭奪銅鑼灣做揸fit人，但這場結怨竟促成二人成為好友，這跟漫畫情節一樣。不過較大改動是邱淑貞飾演丁瑤一角，她在戲中是雷功的情婦，更設局殺害雷功並嫁禍予陳浩南，最後被揭發被槍殺。相反，漫畫中的丁瑤幸福快樂得多，除了跟山雞終成眷屬，更與山雞跟台灣黑幫大哥拉上關係，令他成為台灣幫派毒蛇幫幫主，最後更一統台灣幫派。

第二集走出香港，打到去台灣。（《古惑仔》劇照）

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整個《古惑仔》系列，以第一至四集的劇情比較貼近漫畫，去到第五、六集已經算是全新創作。