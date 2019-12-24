【超級無敵羊咩咩大電影】聖誕節小朋友首選　零對白都笑爆嘴

今個聖誕節合家歡電影《超級無敵羊咩咩大電影之天外飛咩》(A Shaun the Sheep Movie﹕Farmageddon)啱晒一眾家長帶埋小朋友入場睇戲，電影將於12月26日香港上映，而且羊咩咩在聖誕檔期中跑出，於爛番茄網站（Rotten Tomatoes）錄得97%的新鮮度，跑贏70%的《逃出魔幻紀﹕霸氣升呢》和57%的《星球大戰﹕天行者崛起》，認真大人細路都啱睇！

今次《超級無敵羊咩咩大電影之天外飛咩》有外星人Lula加盟！（電影劇照）

《超級無敵羊咩咩大電影之天外飛咩》為《超級無敵羊咩咩大電影之咩最勁！》續集，雖然全戲毫無對白，但勝在故事簡單易明又搞笑，尤其羊咩咩外型可愛，今次更有外星人Lula加盟，在今個聖誕帶多一位朋友來到地球跟大家見面。

阿爽要力保Lula安全兼護送她返回太空！（《超級無敵羊咩咩大電影之天外飛咩》電影劇照）

今集講到外星人Lula意外地穿越銀河系，逼降在羊咩咩的農場，雖然一開始大家都雞同鴨講，但很快Lula跟阿爽就成為了好朋友，玩遍羊棚和大街小巷，更反轉整個農場同市鎮。

但由於Lula是外星人的關係，被發現足跡後，遭到神秘邪惡組織的大肆追捕，誓要生擒到手，而阿爽和一眾羊咩咩則要力保Lula安全兼安全送她返回太空，至於戲中又有何爆笑過程，牠們又會用「咩」爆趣方法擊退敵人呢？