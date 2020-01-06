【金球獎‧即時更新】Awkwafina成首位亞裔影后　泰隆艾格頓封帝

《第77屆金球獎頒獎禮》（77th Golden Globe Awards），01電影為大家即時更新最新賽果，記得Mon實呢個Post！
圖片來源：Getty Images、影片截圖
11:38 《別告訴她》Awkwafina奪最佳音樂劇／喜劇電影女主角
11:34 《搖滾太空人》（Rocketman）泰隆艾格頓（Taron Egerton）奪最佳音樂劇／喜劇電影男主角
畢彼特相隔25年後再奪最佳男配角。（截圖）
11:26 《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）畢彼特（Brad Pitt）奪最佳男配角
11:24 《JOKER小丑》奪最佳配樂
11:15 《切爾諾貝爾 ─ 傷心的兒童》（Chernobyl）奪電視迷你劇組最佳劇集
11:11 《Fosse/Verdon》米雪威廉絲（Michelle Williams）奪電視迷你劇組最佳女主角
森曼特斯致詞時向馬田史高西斯致敬。（截圖）
11:02 《1917：逆戰救兵》（1917）森曼特斯（Sam Mendes）奪最佳導演
10:51 湯漢斯（Tom Hanks）獲頒終身成就獎「Cecil B. DeMille Award」
湯漢斯致詞時感觸落淚。（截圖）
奧莉花高雯憑《王冠》封視后。（劇照）
10:40 《王冠》（The Crown）奧莉花高雯（Olivia Colman）奪電視劇組最佳女主角
10:37 《The Act》柏翠茜亞雅奇（Patricia Arquette）奪電視劇組最佳女配角
10:28 《搖滾太空人》（Rocketman）歌曲《(I’m Gonna) Love Me Again》奪最佳原創電影歌曲
10:21 《Fleabag》封電視音樂及喜劇組最佳劇集
10:17 《婚姻故事》（Marriage Story）Laura Dern奪最佳女配角
《Missing Link》力挫《反斗奇兵4》及《魔雪奇緣2》兩大勁敵奪最佳動畫，香港未有上映。（電影劇照）
10:09 《Missing Link》奪最佳動畫
10:06 《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time in Hollywood）奪最佳劇本
10:02 《Succession》Brian Cox封電視劇組最佳男主角
09:50 名嘴艾倫迪珍妮絲（Elle Degeneres）獲頒電視類終身成就獎「Carol Burnett Award」
《上流寄生族》大熱姿態奪最佳外語片，導演奉俊昊上台領獎。
09:37 《上流寄生族》封最佳外語片
09:34 《Fleabag》Phoebe Waller-Bridge奪電視音樂及喜劇組最佳女主角
09:23 《Succession》封最佳劇集
09:22 《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）Stellan Skarsgard封電視劇組最佳男配角
09:13 《The Loudest Voice》羅素高爾（Russell Crowe）封電視迷你劇組最佳男主角
《Succession》奪最佳劇集。
《Ramy》Ramy Youssef封電視音樂及喜劇組視帝。
09:10 《Ramy》Ramy Youssef封電視音樂及喜劇組最佳男主角
今屆主持為英國名嘴Ricky Gervais。