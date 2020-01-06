【金球獎2020‧即時更新】《上流寄生族》大熱封最佳外語片

撰文：陳穎思
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《第77屆金球獎頒獎禮》（77th Golden Globe Awards），01電影為大家即時更新最新賽果，記得Mon實呢個Post！
圖片來源：Getty Images、影片截圖
09:50 名嘴艾倫迪珍妮絲獲頒電視類終身成就獎「Carol Burnett Award」
《上流寄生族》大熱姿態奪最佳外語片，導演奉俊昊上台領獎。
09:37 《上流寄生族》封最佳外語片
09:34 《Fleabag》Phoebe Waller-Bridge奪電視音樂及喜劇組最佳女主角
09:23 《Succession》封最佳劇集
09:22 《切爾諾貝爾：傷心的兒童》（Chernobyl）Stellan Skarsgard封電視迷你劇組最佳男配角
09:13 《The Loudest Voice》羅素高爾（Russell Crowe）封電視迷你劇組最佳男主角
《Succession》奪最佳劇集。
《Ramy》Ramy Youssef封電視音樂及喜劇組視帝。
09:10 《Ramy》Ramy Youssef封電視音樂及喜劇組最佳男主角
今屆主持為英國名嘴Ricky Gervais。