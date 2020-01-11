【少女情懷總是M】女人M痛之苦拍成電影　男友睇完會更愛自己？

由小山健創作的網路漫畫《月經小姐》，將每個女性每月一次的私密煩惱，化身成「可愛小惡魔」寫成故事。不少女性讀者看了後極有共鳴，對於每個月來訪時的煩惱，儘管跟它相處已久，也能與它閒話家常，但當它暴躁起來，還是會毫不留情的痛擊女生每根神經！漫畫網路點閱率累積至今超越2000萬點擊，終於要搬上大銀幕，仲喺今個農曆新年同大家賀歲！

M痛如被「月經小姐」坐住一樣痛苦。（《少女情懷總是M》劇照）

故事主角青子，是在出版社「ZooE」的編輯部工作，愛情事業兩得意，偏偏生理期總是痛到不行；同公司擔任清潔工的里步，負能量只敢抒發在網路上，生理期前夕更是什麼都不順！無論再討厭，月經小姐每個月總會來到她們身邊，打亂工作節奏、破壞甜蜜約會，貧血、愛睏、頭昏、腹痛，真是一點好處都沒有。女生真希望男人體驗生理期之苦！但是，在女生煩惱的時候，月經小姐總會帶來力量，讓女生勇敢面對自己。月經小姐這個麻煩的傢伙，最懂女生的辛苦，看完電影可以讓女生更愛自己，讓男生更愛女生！

M痛由細跟到大，留意隻公仔係細隻咗，仲cute。（《少女情懷總是M》劇照）

唔用CG用人偶求逼真

由二階堂富美詮釋漫畫中，每個月被月經小姐重擊一次的青子，與個性女星伊藤沙莉同場飆戲，而其他還有松風理咲、岡田義德等豪華卡士加入，除此之外，劇組大膽捨棄CG效果，以人偶裝呈現原作中讓人又愛又怕的月經小姐，絕對有笑有淚又有愛，還有在原作中大受好評的童貞君和性慾先生也一同登場，共譜女孩才懂、男人該懂、笑淚交織的「經人經事」。二階堂表示：「看了原作，被想不到的笑料和有趣的世界觀，還有讓很多女性有共鳴的身體變化所吸引，很期待《少女情懷總是M》！」。