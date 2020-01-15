The Farwell影評︳爛番茄98%激好評！小細節暗示婆婆一早洞悉生死

以下內容含《The Farwell》大量劇透！

導演王子逸身為從小在美國長大的中國遊子，六歲就舉家搬遷，對於中國的印象僅限於自己的祖母，而當電影中的主角Billi（Awkwafina飾演）甫從紐約回到長春，穿越霓虹燈閃、燒烤煙氣的長春街道時，那種眾生喧嘩的孤寂也因此鮮活了，Billi在偌大的紐約沒有獲得獎學金，生活困頓，與父母親又有些疏離，她對親切的婆婆印象不深，僅有幾通電話，幾次見面的往來。這樣的生死如何參透？

《The Farwell》獲得98%爛番茄新鮮度的好評。（截圖）

《The Farwell》明顯表現的是東西方的文化撞擊，卻更加著重於西方社會對於東方人的窺視，我們能看見在一場婚禮的準備前夕，婆婆（趙淑珍飾演）面對早就遷移日本的大兒子海濱（姜永波飾演）一家人，還有移民至美國的小兒子（馬泰飾演）一家人，各自已經習慣了在地的文化，見面時有了點陌生，即使有血脈相連，但許久沒聯絡，我們真的能夠熟悉彼此嗎？

《The Farwell》明顯表現的是東西方的文化撞擊。（《The Farwell》劇照）

就是這樣的憂傷疏離感，搭配隱藏婆婆的病情，所有人特地從異國回鄉，就是為了見婆婆的最後一面，看似是因為一場婚禮，實則是因為與婆婆告別，他們選擇舉杯，卻不知道該喜或該悲，因而要說《The Farwell》乘載起中國文化的兼容並蓄，責任過於大了，這終究是王子逸的一則家書，獻給她的家人，也獻給她心目中的祖國。

各人從異國回鄉，看似是因為一場婚禮，實則是因為與婆婆告別。（《The Farwell》劇照）

電影優異之處是在於展現大家庭裡面的細微爭執，光是在餐桌上較量是美國人還是中國人等文化紛爭，就足以表露東方家庭的暗自較勁，再加上新舊文化的衝擊，王子逸充滿荷李活電影的敘事手法，卻呈現得不疾不徐，多場戲都是等待觀眾進入氛圍情緒之後，才會開始敘事，一如老舊旅館的平視鏡頭，從計程車上回頭望向長春的老舊建築，還有拍婚紗照時既甜蜜又憂傷的小動作，都是王子逸的精心傑作。

光是在餐桌上較量是美國人還是中國人等文化紛爭，就足以表露東方家庭的暗自較勁。（《The Farwell》劇照）

我們如何選擇自己的告別？與其說是因為東方人那種「我是為你好」的心態，對待將死的婆婆，電影透過人物對白有了不一樣的詮釋，像是透過大兒子之口說出如果將重病的訊息告訴媽媽，只是減輕自己的責任，增加她的心理壓力，這樣真的好嗎？華人的含蓄與沉默到這裡為止，也成為了最後的溫柔。

婆婆由趙淑珍飾演。（《The Farwell》劇照）

我們因此為《The Farwell》給深深感動，也是因為小細節動作，幾乎是源自於婆婆趙淑珍的貢獻演技，無論是塞給孫女紅包那句：「妳買點自己喜歡，不要繳房租」，或是安慰孫子不要在婚禮上哭，似乎都暗示著她早就知道自己的身體狀況，只是也不願點破，就是為了感謝這些孫兒們始終願意相陪，讓她能夠在人生的終幕，活得這麼幸福。

婆婆不願點破自己的身體狀況，就是為了感謝這些孫兒們始終願意相陪。（《The Farwell》劇照）

《The Farwell》相異於其他類型電影，並未在結尾點破這個善意的謊言，卻在婆婆的計程車送別一段戲上交出了動人的成績單，再加上Billi回到美國時，記得婆婆的教誨，對著天空大聲喊著「哈！哈！」，驚動了長春的眾多飛鳥，每一隻倦鳥都想回到家鄉，用盡任何思念都值得。

女主角Awkwafina憑《The Farwell》橫掃各大電影頒獎禮。（電視畫面截圖）

+ 6 + 5 + 4

【本文獲「白色豆腐蛋糕」授權轉載。】