【乜代宗師】農夫作主題曲考起黃子華　加高難度Rap：預佢錄兩日

黃子華自編自導自演的賀歲片《乜代宗師》昨晚（14日）舉行首映，有份客串的農夫均有出席，兩位除繼續在幕前發揮搞笑本色，更獲子華邀請，擔任主題曲創作，不過子華一拋出題目，二人都呆了。

子華兩年前套《棟篤特工》，已經預C君演一角，二人合作無間。（陳順禎 攝）

農夫二人在戲中都有擔當一角，陸永飾演黃子華「馬家雷拳」同門師弟，「我叫二師叔，在美國開分校。」至於Ｃ君就是跟劉心悠學西洋拳。Ｃ君︰「我們只是客串，如果好擔心我們演出的話，大可以放心入場，我們只是過眼雲煙。」陸永更強調自己會有動作場面︰「啲場面好『動作』呀，至少要郁，仲要武指去編排。」

兩位叫大家不用擔心儘管入場，「我們戲份好少，過眼雲煙。」（陳順禎 攝）

另外，農夫二人更擔任主題曲創作，子華叫得農夫當然是一首Hip Hop Rap，不過子華一交低個題目，就嚇親人。C君︰「歌名叫《上善若水》，這亦是電影主題，講出要分辨真假，心態必需係上善若水才可以追求到個真理。我就咁講完叫你寫首歌吖，真係好難，我們要傾好耐。」

講到Rap，農夫係專家，終於可以在「神」面前認叻？陸永︰「我哋要叫番佢做神，因為我哋專登設計一啲好難Rap的部份，仲預咗兩日先錄完，點知子華嚟到明顯做晒功課，喺屋企花好多時間去練，佢真係唱到又好有戲，結果一日就錄完！」