【乜代宗師】黃子華農夫唱主題曲　棟篤金句入詞隱藏怒火？

黃子華自編自導自演的賀歲片《乜代宗師》,今日釋出主題曲《上善若水》MV,由黃子華、農夫合唱,C君作曲,農夫作詞。子華今次化身 Rapper,孖住農夫玩說唱。而一看歌名,好明顯是要帶出「Be Water」這個訊息,亦同樣是今次電影的主題。

電影《乜代宗師》在黃子華的光環,以及最近社會的氛圍下,一直被睇高一線。電影於1月23日上畫。(電影海報)

原來歌名《上善若水》同樣是電影的主題,亦跟李小龍「Be Water」哲學同出一轍。事實上在戲中,子華亦有將李小龍這套理論放進劇情,而聽到今次的歌詞,的確句句金句,大講武術中的流水哲學。子華和農夫幻想自己是離開井的井水,遇到高山低谷、順流逆流,化身成水的不同形態。

主題曲找來農夫創作及合唱,近年有子華的作品,都會見到農夫的蹤影。(影片截圖)

「上善若水」取代獅子山精神

若果以這武學理論去形容近年香港人狀況,亦相當貼切。始終香港人出名靈活變通,亦有如流水一樣的特質,可攻可守,歌詞中提到「守嘅時候可以細水長流 到我攻 有如洪水猛獸大浪冚過頭」。即使面對高山峻嶺,也可以輕鬆流過,「前面幾困難有幾咁難行幾咁閒」,遇框拆框、遇灣轉彎。假如有天大路走不了,大不了走小徑,「正面進攻 水洩不通 我就劍走偏鋒」。水可以退,但「水流 到最後又流返返去源頭」,永遠在宇宙中循環,生生不息。這就是流水無敵之處,上善若水。歌中亦有勉勵大家要放開成見,認清世界的真相,要如明鏡止水般澄明,不要如電影的口號般「假作真時乜都假」。過去常言道香港人有「獅子山精神」,也許今天香港人更具備「上善若水」的智慧。

「請你好好放低」隱藏怒火?

另外,歌詞中亦引用了子華以往棟篤笑的經典金句,唔係「搵食啫,犯法呀!」,而係「請你好好放低」。自從子華金盆𠺘口不再做棟篤笑後,很多子華迷非常記掛他抵死而充滿哲理的表演,能夠在這首新歌聽到「請你好好放低」,實在帶點慰藉。但大家又記唔記得這句金句,其實是出自子華在棟篤笑中,教人用一個較「斯文」的方法去講粗口,代替最粗俗,傷害性最高的六字「粗口」,所以放入歌詞中,可見仍帶有隱藏的怒火。不過,順從子華神的建議︰「請你好好放低」,其實就咩問題都解決到。

+ 6 + 5 + 4

《上善若水》歌詞



如果 有高低有光輝有式微

有崎嶇有喜都有悲有乜嘢出奇

上善若水 攀山過嶺

乜水 都可以 係宗師

MY FRIEND

如水 結冰川去滄海去桑田

東邊到西邊到天邊再伸延

上善若水 覆舟載艇

乜水 都可以 係宗師

MY FRIEND

MY FRIEND 我離開咗個井

成為水 我可以穿州過城

前面幾困難有幾咁難行幾咁閒

我拆散 自己過框 過幾個關 轉幾個灣

就算係順流 逆流

上流下遊 宇宙嘅盡頭

冇人可以左右 覆水難收

守 嘅時候可以細水長流

到我攻 有如洪水猛獸大浪冚過頭

流水淙淙 來去匆匆

無邊 無際 無偏見 無介蒂

有乜嘢問題都冇問題 我請你好好放低

最強嘅武功 上善若水嘅心胸

正面進攻 水洩不通 我就劍走偏鋒

無最巔峰 一杯水斟一半 唔會自滿

不停去轉 不停去變

不停去鑽研 不停去轉變

成為一道清泉

山長水遠 連綿不斷

源遠流傳 海納百川

如果 有高低有光輝有式微

有崎嶇有喜都有悲有乜嘢出奇

Page 2 of 2

上善若水 攀山過嶺

乜水 都可以 係宗師

MY FRIEND

如水 結冰川去滄海去桑田

東邊到西邊到天邊再伸延

上善若水 覆舟載艇

乜水 都可以 係宗師

MY FRIEND

舉頭 望望 茫茫 宇宙

水流 到最後又流返返去源頭

上善若水 各路英雄選手

上乘嘅武功 又駛乜嘢用拳頭

真正嘅五湖四海為一家

唔打 都分得出高下 要打 亦從來唔怕

可以巨浪淘沙 或者變流水送落花

不為執迷嘅世道服務逐步獨步天下

明鏡止水嘅清晰 古老江河嘅經歷

滴水穿石嘅努力 化做從容不迫嘅一招一式

從來冇無敵人 只因無敵

冇色 冇味 冇形式 無忌

變成冰 變成氣 變成兵器

變做甘露 嚐一口

拂一拂衣袖 留一手

哼一首 水調歌頭

一出手 化敵為友

以滋養萬物為首

以無法為有

如果 有高低有光輝有式微

有崎嶇有喜都有悲有乜嘢出奇

上善若水 攀山過嶺

乜水 都可以 係宗師

MY FRIEND

如水 結冰川去滄海去桑田

東邊到西邊到天邊再伸延

上善若水 覆舟載艇

乜水 都可以 係宗師

MY FRIEND