《中國女排》情節惹爭議要改名《奪冠》？　朗平場上恩師大對決

陳可辛電影《中國女排》，一早便打正旗號在鼠年大年初一上畫，在內地會大戰林超賢的《緊急救援》。不過上畫在即，電影突然改名為《奪冠》，未知這安排跟早前，前中國女排教練陳忠和不滿角色被醜化有關。

故事由80年代開始講起。（《奪冠》劇照）

電影集中講兩場賽事，故事先由北京2008女排比賽開始，中國VS美國之戰。當時身為美國隊教練的郎平（鞏俐 飾），賽場上重遇昔日並肩作戰的好友中國隊教練（黃渤 飾），這對相交30年的好友變成了對手，誰勝誰負都成為觀眾關注的焦點。

電影美指方面相當仔細，完美呈現那份年代感。（《奪冠》劇照）

電影透過中國女排三個年代的光影事蹟，浮現了中國女排30多年頑強拼搏的奮鬥歷程，喚醒了幾代人的集體記憶。電影將會重現多場重要國際排球賽事，包括1981年打敗日本隊首次登上世界錦標賽冠軍，北京2008女排中美對陣的排球賽事、里約2016中國女排逆風奪冠的故事；其中里約賽事中國對巴西隊一役，更邀得中國里約冠軍隊隊員集結演出。

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鞏俐的朗平教練造型入型入格。（《奪冠》劇照）

劇本曾惹爭議

電影找來鞏俐、黃渤和彭昱暢主演，其中黃渤和彭昱暢是飾演前女排教練陳忠和的中年同青年版，據知當時教練本人有到場支持陳可辛，但當知道劇情內容後，曾提出修改，直至電影公司公開了首條預告後，由於角色有被醜化之嫌，引起陳忠和不滿，忍無可忍要去信體育總局，要求刪除影片中跟自己有關的部份，以及對該電影進行嚴格審核。故今次改名一事，未知兩者有否關聯。