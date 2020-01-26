【Marvel】梁朝偉飾滿大人可能是這樣？《上氣》粉絲自製海報出爐

Marvel漫威將於2021年2月推出的超級英雄電影「上氣」，將會是首部幾乎全華人的漫威電影，並找來影帝梁朝偉飾演片中反派「滿大人」，新銳演員劉思慕則是男主角。

根據「Screen Rant」報導指出，該片近期即將開拍，該片導演Destin Daniel Cretton最近才剛宣傳完《以公義之名》（Just Mercy），而女主角奧卡菲娜（Awkwafina）也已經抵達澳洲，可能已經開始為拍攝暖身。

不少粉絲開始製作電影主視覺，一名IG網友「apexform」就以梁朝偉、劉思慕以及反派滿大人所率領的十環幫為元素，開始設想可能有的元素，梁朝偉在這張海報中的造型較為頹廢，屆時是否可能會以這樣的造型為主，令影迷相當期待。

不少上氣粉絲開始製作電影主視覺，一名IG網友「apexform」就以梁朝偉、劉思慕以及反派滿大人所率領的十環幫為元素，開始設想可能有的元素。（apexform@IG）

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