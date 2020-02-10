【奧斯卡‧即時更新】Eminem驚喜現身獻唱　Laura Dern封女配角

《第92屆奧斯卡頒獎禮》現正舉行中，《香港01》為大家即時更新最新賽果及現場花絮，記得撳多幾下F5緊貼最新消息！

《1917：逆戰救兵》奪得最佳攝影。

10:57 《極速傳奇：福特決戰法拉利》奪最佳剪接

10:51 《1917：逆戰救兵》奪最佳攝影，電影中長達7分鐘的一鏡到底盡顯功架

10:43 Randy Newman獻唱《反斗奇兵4》歌曲“I Can’t Let You Throw Yourself Away”

10:41 《1917：逆戰救兵》奪最佳混音

10:39 《極速傳奇：福特決戰法拉利》奪最佳音效剪輯

Eminem出席奧斯卡，小編表示圓夢。

10:30 發福不少的Eminem驚喜現身獻唱2003年奪得最佳原創歌曲的《Lose Yourself》，全場起立鼓掌，當年他寧願留在家中陪伴女兒，沒有出席頒獎禮領獎

10:16 Laura Dern憑《婚姻故事》以大熱態首奪最佳女配角，她於1992年及2015年曾獲提名最佳女主角及最佳女配角

【奧斯卡2020】《婚姻故事》Laura Dern封女配角 感觸多謝父母

10:14 《Learning To Skateboard》奪最佳紀錄短片

10:11 最佳紀錄長片由《美國工廠》奪得

Laura Dern首度奪最佳女配角。

《小婦人》奪最佳服裝設計。

10:02 Chrissy Metz獻唱《Breakthrough》歌曲“I'm Standing With You”

10:00 《小婦人》奪最佳服裝設計

09:56 《從前，有個荷里活》奪最佳美術指導

《上流寄生族》勇奪最佳原創劇本，導演奉俊昊上台領獎。

09:49 最佳實景短片由《The Neighbors’ Window》奪得

09:43 《陽光兔仔兵》奪最佳改編劇本

09:40 《上流寄生族》奪最佳原創劇本，創南韓電影紀錄

日本代表松隆子與其他9個國家的歌手一同獻唱《Into the Unknown》。

09:29 一眾歌手獻唱《魔雪奇緣2》歌曲《Into the Unknown》

【奧斯卡2020】松隆子成首位日籍藝人表演嘉賓 企正中間彰顯地位

09:26 《Hair Love》奪最佳動畫短片

09:24 《反斗奇兵4》奪最佳動畫

【奧斯卡2020】《反斗奇兵4》奪最佳動畫 迪士尼第十三次獲獎

09:11 畢彼特憑《從前，有個荷里活》首奪奧斯卡最佳男配角

09:07 Steve Martin與Chris Rock帶來精彩開場白

【奧斯卡】兩代黑寡婦紅地氈激鬥 今年失手造型多過靚衫？

09:00 《第92屆奧斯卡頒獎禮》正式開始，今年與去年一樣沒有主持人，Janelle Monáe與Billy Porter 表演精彩歌舞為典禮揭開序幕

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