《上流寄生族》橫掃奧斯卡　外國網民諷刺「肺炎病毒團隊」掀罵戰

《第92屆奧斯卡金像獎頒獎禮》在昨日（10日）圓滿落幕，各個獎項都塵埃落定。當中韓國電影《上流寄生族》（台譯︰寄生上流）一舉奪得「最佳電影」、「最佳導演」、「最佳外語電影」及「最佳原創劇本」四項大獎，成為大贏家，寫下歷史性的一頁，更令韓國民眾舉國歡騰。不過有網民在IG公開留言稱電影團隊為「Coronavirus Team（冠狀病毒團隊）」，更以「Corona（冠狀）」的字眼暗示諷刺「武漢肺炎」，迅速掀起罵戰。

韓國電影《上流寄生族》勇奪奧斯卡四項大獎，更成為首部奪得「最佳電影」的非英語電影。（Getty）

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《上流寄生族》橫掃奧斯卡四項大獎，成為首部贏得最高榮譽最佳影片獎的非英語電影，也是第一部贏得這個獎項的韓國電影，消息令韓國民眾相當興奮，也讓導演奉俊昊成為國民英雄。事實上，除了當地民眾之外，不少外國網民亦認為電影奪獎實至名歸，為整個電影團隊都感到開心。

奉俊昊憑《上流寄生族》奪得最佳導演獎。（Getty）

奧斯卡金像獎官方IG昨日（10日）Post出一張電影團隊到場的照片，並寫道：「Team Parasite has arrived.（《上流寄生族》團隊抵達。）」不過就有外國網民留言：「Coronavirus Team（冠狀病毒團隊）」，諷刺電影團隊來自韓國。此外，亦有網民在IMDb的IG留言：「Corona（冠狀）」，並附上一個戴口罩的Emoji，諷刺時事。

有外國網民留言：「Coronavirus Team（冠狀病毒團隊）」，諷刺電影團隊來自韓國。（IG@theacadamy）

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其實近日「武漢肺炎」肆虐全球，韓國民眾亦深受疫情困擾。迄今為止，韓國已經報告了28個確診患者，旅遊業、餐飲業、戲院、商場的生意都大受影響，韓國經濟亦難免會受到打擊。但在此時此刻，竟然有網民拿疫情來開玩笑，甚至人身攻擊，外國網民即時在網上掀起罵戰。對於有人以「Coronavirus Team（冠狀病毒團隊）」來稱呼《上流寄生族》的電影團隊，有外國網民就表示不滿，並即時留言反擊，認為這位網民的言論帶有種族歧視的意味，怒插對方十分無禮且愚蠢至極，不應該以疫情來嘲笑努力付出的電影團隊，更不應該在韓國民眾傷口上撒鹽。

《上流寄生族》由影帝宋康昊、李善均、曹汝貞、崔宇植、朴素丹和張惠珍等實力派演員演出。（電影海報）