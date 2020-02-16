2021年六套必睇Marvel超級英雄片　女蜘蛛俠個人電影都上榜？

日前SONY突然宣佈一部未公開Marvel電影，將定檔2021年10月8日！不得不佩服SONY，奧斯卡才剛剛落下帷幕，就搞了這麼大的噱頭！廢話少說，讓我們快來猜一猜這部電影。

蜘蛛家族新成員？

之前定檔的《蜘蛛俠3》是2021年的7月16日，而這部未公開電影將承接《蜘蛛俠》三部曲的後續，所以很多人猜測這部電影很可能也是蜘蛛家族的成員。據一些外媒報導的傳言，SONY正在暗中開發《Spider-Woman》的真人電影，以《蜘蛛俠3》的彩蛋引出Spider-Woman，再合適不過了。

有傳Spider-Woman將會暗藏《蜘蛛俠3》彩蛋中。（漫畫截圖／Marvel）

而且隨著女性超級英雄電影的熱潮興起，今年更是有《神奇女俠1984》（Wonder Woman 1984）和《黑寡婦》（Black Widow）兩部備受期待的女性超級英雄電影。看到DC和Marvel都有自家的招牌女英雄，SONY肯定也準備安排自家的，尤其在《毒魔2》（Venom 2）和《魔比煞》（Morbius）已經漸漸引入蜘蛛俠後，一位女英雄的電影必不可少。

施嘉莉祖安遜主演的《黑寡婦》備受期待。（《黑寡婦》劇照）

+ 4 + 3 + 2

據報導指，《蜘蛛俠3》也將引入“Kraven the Hunter”作為反派，眼看反派陣容即將湊齊，專門為“Sinister Six”籌備一部電影，絕對吸引眼球，就像當初的《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）一樣。畢竟SONY這邊的毒魔和魔比煞都是以反英雄為主，區別於Marvel的主旋律英雄電影。如果能搞一部純反派組隊的電影，以Norman Osborn本為主角招募章魚博士等“Sinister Six”成員，並籌備一個邪惡計畫，那將是非常大的看點。

蜘蛛俠原著漫畫的經典反派團隊“Sinister Six”。（漫畫截圖／Marvel）

算上這部未公佈的Marvel電影，明年將一共有5部Marvel電影，平均每隔2個月就會上映。

2021年除咗女蜘蛛俠個人電影外，仲有五套必睇超級英雄片！（點圖放大▼▼▼）

如果再加上DC這邊的新版《蝙蝠俠》（The Batman）、新版《自殺特攻》、《黑亞當》（Black Adam），以及Marvel的劇集《Loki》等等，明年可以看上一整年的超級英雄作品！此生無悔入Marvel，多瑪姆希望疫情早日結束，小夥伴們要加油撐住！等到2021嗨翻一整年！

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