「小辣椒」桂莉芙柏德露搞素顏派對　57歲女神無懼出席靚絕全場

在《鐵甲奇俠》與《復仇者聯盟》系列中，飾演「小辣椒」的桂莉芙柏德露（Gwyneth Paltrow）是美豔動人，同時也是鐵甲奇俠的得力助手。 現實中，她近年開始減少幕前演出，積極發展自家生活品牌兼購物網站，最近更舉行了一個素顏Party，請來多位女演員，連奇洛李維斯的生意拍檔兼藝術家女友Alexandra Grant都有現身。

桂莉芙柏德露積極發展生活品牌「Goop」的事業，產品多元化又具話題性，過往其網站就賣過「陰道能量石」、自慰器早前甚至推出過「下體味」蠟燭。（gwynethpaltrow/ig圖片）

桂莉芙柏德露積極發展生活品牌「Goop」的事業，產品多元化又具話題性，過往其網站就賣過「陰道能量石」、自慰器、修復陰部器、早前甚至推出過「下體味」蠟燭，相當騎呢。

最近，因為為了推廣一款新的護膚產品，「小辣椒」就舉辦了一個素顏Party，要求到場的女士都不要化妝，請來包括狄美摩亞（Demi Moore）、姬韓遜（Kate Hudson）、姬韓遜（Kate Hudson）等人，連奇洛李維斯女友Alexandra Grant都有參加。向來堅持不把白髮染黑的Alexandra就比平時更顯老一點。

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網民：「變了認人派對」

女士尤其女星習慣化妝出門，要素顏現身都要點勇氣，現年47歲的桂莉芙柏德露就表現得相當有信心，作為主辦人的她滿場飛與來賓合照。

有網民大讚女星們夠自信，以真面目見人，但也有網民笑指，「變了認人派對」，當中就以早前積極為復出鍛鍊、瘦身的狄美摩亞keep得最好，樣子差別不大。狄美摩亞更帶為與布斯韋利士（Bruce Willis）所生的大女Rumer Willis出席。