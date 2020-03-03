【Netflix】全新恐怖片受兩宗自人真事啟發　極血腥劇情嚇呆觀眾

由前美國職業摔角手CM Punk主演的恐怖電影《Girl On The Third Floor》（台譯：《牆內的房客》）最近在Netflix上線，恐怖程度爆燈引起網民討論，並成功在英國倫敦恐怖電影節（FrightFest London）、釜山國際影展及西班牙錫切斯電影節等引起關注，在評論網站「爛番茄」獲得80%新鮮度，認真不簡單。

Milo Stone（右）知道他的老友Don Koch（左）與鄰居發生性關係。（《Girl On The Third Floor》劇照）

靈感來自兩宗自人真事

《Girl On The Third Floor》其實在去年3月在SXSW影展上舉行全球首映，之後陸續參加其他國家的影展。直到近日，電影終於登陸Netflix，並隨即在網上引起哄動。電影故事由兩宗真人真事所啟發，而劇組還特地在事發地點拍攝，難怪電影成功嚇怕不少觀眾。據《Girl On The Third Floor》導演Travis Stevens指出，電影在伊利諾伊州法蘭克福一公寓取景：「據報導，那房子以前是妓院，並坐落於教堂對面。所以這裡曾充滿活力，這一切都是真的。」而電影監製Nicola Goelzhauser也指出：「我們能在真的鬼屋中拍攝恐怖片是一件很有趣的事。」

Don Koch與鄰居Sarah Yates發生性關係，而飾演Sarah Yates的Sarah Brooks有裸露演出。（《Girl On The Third Floor》劇照）

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導演Travis Stevens續指出，至於他取材的兩宗真人真事，都是發生在1900年代初期。據當地傳說，當時有兩個女孩分別在1901年及1909年在這公寓內死亡，而前者的故事相對恐怖，也是今次電影的靈感來源。在1901年，當時一名只有12歲的女孩Sadie在這公寓當傭工。可是，當時這公寓是一所妓院，她被一個男人誤以為她是妓女，並把她殺害。至於另一宗事件，則稱有一名女孩病死在公寓內。據擁有這間公寓長達13年的Kevin Ziegler指出，這兩個女孩都是死於三樓同一房間。

《Girl On The Third Floor》有超多血腥場面，不少觀眾看後大呼「頂唔順」。（《Girl On The Third Floor》劇照）

極血腥嘔心拍得住《恐懼鬥室》

《Girl On The Third Floor》故事講述飾演前律師Don Koch說服老婆Liz Koch要親手裝修新家，但他沒料到這房子內的水管破裂、牆壁腐爛及佈滿不知名的黏稠物。除此之外，Don Koch還出軌，他背著老婆與鄰居Sarah Yates發生性關係，而Don Koch的死亡陷阱因此而打開，而飾演Sarah Yates的Sarah Brooks在戲中有裸露演出。電影目前在網上引起極大迴響。評論網站「爛番茄」獲得80%新鮮度，有評論大讚電影「如《孽緣》遇上《閃靈》，再加點《猛鬼追魂》的風格。」另外，不少評論指電影極血腥，嘔心程度直迫《恐懼鬥室》，喜歡血淋淋的影迷切勿錯過。然而，電影目前只開放美國地區的觀眾在Netflix上觀看，香港的觀眾相信要多等一段時間。