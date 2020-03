【Netflix】全新恐怖片受兩宗自人真事啟發　極血腥劇情嚇呆觀眾

由前美國職業摔角手CM Punk主演的恐怖電影《Girl On The Third Floor》(台譯:《牆內的房客》)最近在Netflix上線,恐怖程度爆燈引起網民討論,並成功在英國倫敦恐怖電影節(FrightFest London)、釜山國際影展及西班牙錫切斯電影節等引起關注,在評論網站「爛番茄」獲得80%新鮮度,認真不簡單。

Milo Stone(右)知道他的老友Don Koch(左)與鄰居發生性關係。(《Girl On The Third Floor》劇照)

靈感來自兩宗自人真事

《Girl On The Third Floor》其實在去年3月在SXSW影展上舉行全球首映,之後陸續參加其他國家的影展。直到近日,電影終於登陸Netflix,並隨即在網上引起哄動。電影故事由兩宗真人真事所啟發,而劇組還特地在事發地點拍攝,難怪電影成功嚇怕不少觀眾。據《Girl On The Third Floor》導演Travis Stevens指出,電影在伊利諾伊州法蘭克福一公寓取景:「據報導,那房子以前是妓院,並坐落於教堂對面。所以這裡曾充滿活力,這一切都是真的。」而電影監製Nicola Goelzhauser也指出:「我們能在真的鬼屋中拍攝恐怖片是一件很有趣的事。」

Don Koch與鄰居Sarah Yates發生性關係,而飾演Sarah Yates的Sarah Brooks有裸露演出。(《Girl On The Third Floor》劇照)

《Girl On The Third Floor》有幾恐怖!

導演Travis Stevens續指出,至於他取材的兩宗真人真事,都是發生在1900年代初期。據當地傳說,當時有兩個女孩分別在1901年及1909年在這公寓內死亡,而前者的故事相對恐怖,也是今次電影的靈感來源。在1901年,當時一名只有12歲的女孩Sadie在這公寓當傭工。可是,當時這公寓是一所妓院,她被一個男人誤以為她是妓女,並把她殺害。至於另一宗事件,則稱有一名女孩病死在公寓內。據擁有這間公寓長達13年的Kevin Ziegler指出,這兩個女孩都是死於三樓同一房間。

《Girl On The Third Floor》有超多血腥場面,不少觀眾看後大呼「頂唔順」。(《Girl On The Third Floor》劇照)

極血腥嘔心拍得住《恐懼鬥室》

《Girl On The Third Floor》故事講述飾演前律師Don Koch說服老婆Liz Koch要親手裝修新家,但他沒料到這房子內的水管破裂、牆壁腐爛及佈滿不知名的黏稠物。除此之外,Don Koch還出軌,他背著老婆與鄰居Sarah Yates發生性關係,而Don Koch的死亡陷阱因此而打開,而飾演Sarah Yates的Sarah Brooks在戲中有裸露演出。電影目前在網上引起極大迴響。評論網站「爛番茄」獲得80%新鮮度,有評論大讚電影「如《孽緣》遇上《閃靈》,再加點《猛鬼追魂》的風格。」另外,不少評論指電影極血腥,嘔心程度直迫《恐懼鬥室》,喜歡血淋淋的影迷切勿錯過。然而,電影目前只開放美國地區的觀眾在Netflix上觀看,香港的觀眾相信要多等一段時間。