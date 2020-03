刀仔鋸大樹的B級片！10個低成本得嚟超爽的荷李活經典電影系列

所謂的「B 級片」指的是「拍攝時間短暫、而且低製作預算的影片」通常也因為這樣,許多的B 級片也會被冠上「爛片」的稱號,但是也不是所有的 B 級片都真的一定是爛片,其實也有許多品質「優良」的 B 級片相當的受歡迎,除了票房跌破眼鏡的好,後面的續集電影甚至能得到更高的預算,進而升格為「大片」的規格,而原本的 B 級片首集則能還會被奉為「經典」!所以現在就讓我們好好來聊聊這所謂的「B 級片」是怎麼一回事?而又有哪些「好看的爛片」吧! 文:Daniel Hsu(GQ Taiwan)

甚麼是「B 級片」?

說「B 級片」最大的特色就是「低成本」吧,但是要多低才叫作「低」呢?其實荷李活一年出品的電影有上百部,但真正的「大片」不多,反而是小成本的 B 級片才是主要產品,不過這些作品通常也不會出口在國外的電影院上映,所以才會有我們都以為荷李活都是大片的認知(因為我們只能看到他們的大片好嘛!)

而平均來說,預算約為7千萬美金(及以上)的就能稱作是「大製作」,反之就是小成本電影,而要到 B 級片範圍的,大約是 3 千萬低至 50 萬美金左右(甚至還有比 50 萬美金還低的作品。)

因為預算有限,所以佈景簡陋、道具與後製特效粗糙是很大的問題,再來就是劇情公式化、並且缺乏深度,主題也常與西部牛仔、情慾、黑幫、恐怖、神怪、科幻有關(最能直接吸引觀眾),而且通常沒有大明星願意參與演出(預算低也請不起吧…)不過演出 B 級片卻也成為了未成名演員發跡的好跳板,像是奇洛李維斯(Keanu Reeves)、愛瑪史東(Emma Stone)等最早也都是從演出 B 級片開始,史提芬史匹堡(Steven Allan Spielberg)最早也是拍攝 B 級片起家的!

1. 《末日先鋒》系列(Mad Max)

《末日先鋒》是一個典型的反烏托邦電影系列,講述在人類文明崩落後的世界,水和石油是珍貴的資源,而在妻小遭到惡徒殺害後,前公路巡警「瘋狂」麥斯獨自在這末日浩劫後的世界流浪的故事……

這個系列在1979年推出首部電影,當時的預算只有26萬美元左右(考慮通貨膨脹後大約是現在的112 萬美元),完全是標準的 B 級片配置,但是卻獲得了頗不錯的票房與評價。第二、三集增加預算後主角改由米路吉遜(Mel Gibson)演出,但預算也只落在 450 萬美元跟 1,200 萬美元。

不過最新 2015 年由湯哈迪(Tom Hardy)、查理絲花朗(Charlize Theron)主演的第四部《末日先鋒:戰甲飛車》(Mad Max: Fury Road)預算直接飆到 1.5 億美元,直接升格成「大片」,而且獲得了一致好評,甚至完全超乎商業大片給人的「重拍或續集有可能會失敗」的刻板印象。(呃…可是它的前作是 B 級片呢)

2. 《喪屍樂園》系列(Zombieland)

預算 2,360 萬美元的《屍樂園》其實在 B 級片裡算是預算很高的作品了!故事講述在喪屍末日之後,一個由四人組成的團隊依著奇葩的「生存守則」求生的故事。這部電影,僅以上述 2,360 萬美元的預算獲得了 1.02 億美元的超狂票房,成為了 B 級喪屍片新經典,而且這部 2009 年上映的電影,也讓 2004 年才剛出道的愛瑪史東嶄露頭角,是「B 級片作為未成名演員發跡的好跳板」的典型案例。

而 2019 年上映的《喪屍樂園:連環廝殺》(Zombieland: Double Tap)票房升格到 4,200 萬美元,雖然不是 A 級大片,但也不算是 B 級片了,而且就算愛瑪史東此時已成影后(她在2017 年憑《星聲夢裡人》奪得奧斯卡最佳女主角獎)但仍不忘本回歸演出!

3. 《大白鯊》(Jaws)

不用懷疑,史提芬史匹堡超經典的《大白鯊》在當年真的是B級片,預算也只有900萬美元!不僅創下當時歷史電影票房新紀錄(這個紀錄要到《星球大戰》後才被超越),該作的影片、配樂、剪輯都獲得了包括奧斯卡在內的多個獎項肯定。

不過話說回來,前面一開始就有提到「荷李活一年出品的電影有上百部,真正的『大片』不多,反而是小成本的 B 級片才是主要產品」,而《大白鯊》這部 1975 年出品的電影還有一個跨時代的意義就是,它是奠定了荷李活現代商業模式,在全世界舉足輕重地位的代表作品之一!(更別提後世幾乎所有的不管大片或是 B 級片,舉凡跟「鯊魚」有關的,《大白鯊》都是一定要被致敬的對象!

4. 《極度凶鱷》(Lake Placid)與《噬逃險鱷》(Crawl)

前面也說過史提芬史匹堡最早也是拍 B 級片起家的,《大白鯊》就是典型的例子。而大約到《侏羅紀公園》(Jurassic Park)開始吧,他就是一線大導了,這部經典的恐龍片帶起了後世「爬蟲類」電影的風潮,而「鱷魚電影」始祖《極度凶鱷》就是被《侏羅紀公園》影響而誕生的!

1999 年預算僅 2,700 萬美元的《極度凶鱷》評價褒貶不一,爛番茄新鮮度也只有 39%,但是英國電影雜誌《帝國雜誌 Empire》卻給了四星(滿分五星)的好評,同時也開創了「鱷魚電影」的天下!這時就不得不提 2019 年的《噬逃險鱷》了!

《噬逃險鱷》意外得獲得了超高的評價,其中也有許多人拿它跟經典的《極度凶鱷》相比,但《噬逃險鱷》不管是在劇情的邏輯或是對真實鱷魚習性的考據,都比目前任何一部鱷魚電影好,這是它最被人拿來稱讚的部分!而且《噬逃險鱷》的預算只有 1,350 萬美元,我個人覺得它是近期相當值得推薦的 B 級片!

5. 《變種食人䱽3D》系列(Piranha 3D)

預算 2,400 萬美元並不算少,劇情主要講述了在一次意外的水底地裂後,一種曾被認為是已滅絕的史前食人魚伴隨著地下水從水底裂縫中大量游出,並對海岸邊的人群展開了瘋狂襲擊。風格血腥,有不少因撕咬或機械損傷而造成骨肉剝離的特效,讓人津津樂道(?)而它在 2012 年推出的續集預算更是低到僅 500 萬美元,也是當代很熱門必看的 B 級片!

6. 《恐懼鬥室》系列(Saw)

第一集只有120萬美元的預算,但誰能想到這部B級恐怖片在上映後居然會大紅,而且當時初當導演的溫子仁也搖身一變成為「恐怖大師」,而且最狂的是整個系列八部電影裡,預算最高得那部不過也才 1,700 萬美元(第七集),但全系列拿下的全球票房則高達9億多美元!

7. 《生死時速》(Speed)

前面提到,除了愛瑪史東外,「奇哥」奇洛李維斯其實也是拍攝B級片起家的!而我們推的則是1994年的《生死時速》,故事講述一名退休警察策劃了恐怖行動,並企圖向警方勒索大量贖金。這部電影預算僅 3,000 萬美元,卻被稱為經典動作片,同時也被認為是奇洛李維斯開始脫離B級片的代表作!

8. 《危險人物》(Pulp Fiction)與《標殺令》(Kill Bill)

如果大家上網搜尋「經典 B 級片」,《危險人物》絕對在任何一個片單中都榜上有名,僅 850 萬美元的預算就獲得 2.14 億美元的票房,同時也是昆頓塔倫天奴(Quentin Tarantino)的代表作之一,情慾、黑幫等 B 級片元素一應俱全。

而之後的《標殺令》也是以低成本獲得高票房的實例(尤其《標殺令2》預算甚至只有 300 萬美元),不過有意思的《標殺令》反而大玩「B 級片」元素,把黑幫、武打 B 級片中的那些缺點(灑狗血、演員表演誇張)統統直接演出來,這種「故意 B 級」的手法達到了自嘲式的幽默效果,也是這個系列受觀眾喜愛的原因之一。

9. 《忘形水》(The Shape of water)

故事設定在 1960 年代,講述在一個高度設防的政府實驗室裡,一個喑啞清潔女工愛上被捕獲的人形兩棲類生物。《忘形水》預算僅 1,950 萬美元,但不僅獲得了 1.94 億美元的票房,還獲得了第 90 屆奧斯卡 13 項提名,最後拿下最佳影片、最佳導演等 4 個獎項。而在「人形兩棲類生物」的設定上,某程度上是借鏡 1954 年的 B 級怪物恐怖片《黑湖妖潭》(Creature from the Black Lagoon)。

10. N 百部的砍殺恐怖片

砍殺恐怖片絕對是 B 級片中相當大宗的一派,影史上最早的砍殺電影是 1932 年的《十三個女人》 (Thirteen Women),而希治閣(Alfred Hitchcock)的經典名作《觸目驚心》(Psycho)被看作砍殺電影中的代表作。而到了現在,許多不同砍殺片系列如《月光光心慌慌》(Halloween)系列、《十三號星期五》(Friday the 13th: The Game)系列、《猛鬼街》(A Nightmare on Elm Street)系列、《娃鬼回魂》(Child's Play)系列、《德州電鋸殺人狂》(The Texas Chain Saw Massacre)系列、《奪命狂呼》(Scream)系列、《國定殺戮日》(The Purge)系列、《死亡無限Loop》(Happy Death Day)系列等也都非常受大眾歡迎!

11. 《龍捲鯊》(Sharknado)與瘋人院影業 (The Asylum)

講到 B 級爛片(不只 B 級,還「爛」!)就不能不介紹瘋人院影業這間致力於拍爛片的電影公司,不僅刻意拍爛片,而且拍的片子都還故意跟重金大片對着幹!例如《悍戰太平洋》(Pacific Rim)上映,他們就跟拍一部《悍戰大西洋》(Atlantic Rim)這種事就是他們搞的,但儘管標題、題材、宣傳海報統統都是山寨大片之外,其實他們的電影內容都是原創的,所以多年來雖然有同業提供,但都能安然過關…

不過除了這種操作手法之外,他們也有從頭到尾、完全原創的電影——《龍捲鯊》!故事很簡單,結合了災難片與鯊魚片,講述世界各地突然捲起了龍捲風,而且不巧的這些從海面吹到陸地的龍捲風還捲起了大量的鯊魚,滿天飛的鯊魚開始食人…

如果說上面講的都是正正經經的 B 級片成功記,那麼真的爛到廢、爛到出彩的就是《龍捲鯊》了!(而且還拍了 6 集…)

