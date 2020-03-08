荷里活女星無懼為角色剷光　盤點5位光頭女神「涅布拉」未算第一

近年不少女星都要挑戰不同戲路，除咗增肥、瘦身外，最簡單的便是髮型上的改變，不過將頭髮剃光的話，先抉條件必定是要跨過自己的心理關口，但為了角色，她們都曾大膽挑戰過光頭造型，更冇捐幾位的美貌！

嘉倫招莉仁曬出舊照來表示興奮迎接星期五的心情。（Getty Images）

飾演涅布拉（Nebula）的嘉倫招莉仁（Karen Gillian），於3月6日的個人Instagram，上傳一張照片，寫下「IT’S FRIDAY」，看來她都跟平常打工仔一樣，十分期待迎接週末的Happy Friday！照片中是她出席《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）的記者會，原本擁有一頭紅色長髮的她，為了角色需要剃光頭，其後她更在記者會，以既驚喜又驚嚇的形式公開自己光頭造型，震驚不少影迷！

導演James Gunn更有留言回應︰「我記得當時的情景，你更是異想天開地將你的假髮拋向觀眾，他們更瘋狂地去搶。」再配上笑喊的emoji，十分搞笑。

重溫嘉倫招莉仁曬光頭：

+ 8 + 7 + 6

唯一遮掩了嘉倫招莉仁靚樣的便是涅布拉的特效化妝。（電影劇照）

點擊睇埋4位輕鬆carry光頭勁靚女星：