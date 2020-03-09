《黑寡婦》無懼新冠肺炎如期上映　首周票房有望突破一億美元？

Marvel大片《黑寡婦》（Black Widow）先前傳出可能跟上《007：生死有時》（No Time to Die）的腳步，因為受到新冠肺炎影響而延期，不過迪士尼影業則對外表示暫無延期計畫，仍計畫於5月初於北美上映，近期外媒「Box Office Pro」指出《黑寡婦》的首周票房應該還是會相當亮眼，有望高達9000萬美金至1億3000萬美金之間。

Scarlett Johansson與新加入的Florence Pugh。（《黑寡婦》劇照）

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如果首周高達1億3000萬美金，那麼《黑寡婦》就會成為Marvel個人超級英雄首部曲電影的第三名，僅次於《黑豹》（Black Panther）、《Marvel隊長》（Captain Marvel），成績相當亮眼。

《黑寡婦》北美首周票房有望打破具兒娜森主演的《Marvel隊長》。（《Marvel隊長》劇照）

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報導中並指出《黑寡婦》是施嘉莉祖安遜（Scarlett Johansson）在Marvel Studios的最後一部電影，外加該片是Marvel Studios先前「無限宇宙」最後一塊拼圖，也能夠延續接下來的故事，若是Marvel影迷就千萬不能錯過。

施嘉莉祖安遜於《復4》演技大爆發。（《復仇者聯盟4：終局之戰》劇照）

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