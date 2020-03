新冠肺炎︳澳洲官暗諷Tom Hanks：有人傳病毒入境　網民改圖抽水

3月12日,荷里活影帝湯漢斯(Tom Hanks)以及其妻子Rita Wilson,在澳洲確診患上新冠肺炎(武漢肺炎),兩人即時入院接受隔離以及治療,而Tom Hanks正在拍攝的《貓王》傳記電影亦需即時停工,今日Tom Hanks都有在個人Instagram上跟粉絲更新最新狀況。

Tom Hanks跟老婆Rita Wilson跟影迷報平安。(湯漢斯IG)

照片中Tom Hanks跟老婆面帶笑容,先是向大家的關心表示感謝,再講到︰「我們患上了新冠肺炎正接受隔離,而我們沒有傳染給其他人,這對於一些人來說是嚴重的疾病,目前都是見步行步,聽取專業意見,照顧好自己和對方。」

Tom Hanks引用自己的經典對白來鼓勵自己跟大家。(《驕陽歲月》電影劇照)

最後Tom Hanks更用了棒球勵志電影《驕陽歲月》(A League of Their Own)中,自己的經典對白︰「Remember, despite all the current events, there is no crying in baseball. 」(記住,雖然發生了很多事,但打棒球是不會哭的!)。

Tom Hanks確診前曾跟網紅Frankie近距離合照。(Frankie圖片)

另外,澳洲昆士蘭一名官員在公開講談中表示:「相信所有最新報道的新冠肺炎感染例子,都是非接觸性傳染,而這些新發現的病人都是在澳洲以外的地方染病,再將病毒帶來了昆士蘭。」暗指Tom Hanks夫妻是在美國、或在從美國來澳洲時受到感染,並將肺炎帶到昆士蘭當地。

而在Tom Hanks確診感染前,他於本月7日曾一家人在悉尼街頭散步,更有在黄金海岸被網紅Frankie巧遇,大家有近距離合照。Rita Wilson則於5日出席商場活動,她同樣有跟粉絲合照,據知她被安排跟前排的觀眾相當近,而且旁邊樂團成員以及在場歌迷均未有戴上口罩,9日更有接受《Today Extra》節目訪問,David Campbell和共同主持人Belinda Russell,兩人目前都在隔離觀察當中。

網民即時抽水話要送個Wilson排球給Tom Hanks。(網上圖片)

最近更有消息指出黄金海岸醫院的醫護送了一個Wilson排球給他,借此來陪他度過隔離日子,不過很快已經被外媒證實該張圖為改圖,只是抽水《劫後重生》而已。