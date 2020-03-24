【法證先鋒】海俊傑演過半百電影　杜琪峰邀拍《孤男寡女》有段故

正在熱播劇集《法證先鋒IV》中，相隔近20才再次在TVB劇集出現的海俊傑成為焦點，不少觀眾大讚他Keep得好，靚仔樣廿年如一日。 新秀冠軍出身的海俊傑，除了在電視圈發展，亦拍過近半百部電影，當中相信最令觀眾印象深刻的是《孤男寡女》的賤男Dan。

《法證先鋒IV》令海俊傑受到關注，不少觀眾大讚他Keep得好。（資料圖片）

海俊傑於1994年贏得第十三屆新秀歌唱大賽冠軍，繼而簽約華星唱片推出唱片《微風中的海》，可惜往後就成了「一碟歌手」。歌唱事業發展不如意，還好在TVB及電影圈有不少工作機會，1995年海俊傑拍攝首部電影《功夫特警》，同片仲有樊少皇、錢嘉樂及譚耀文等，應該冇幾多人睇過。

當年海俊傑剃Skinhead後，多次扮演變態殺人犯。（電影截圖）

之後拍第二部戲時已是3年後，多年來演過40幾部電影，其中1999年至2003年產量奇多，但絕大部分都是低成本製中，更不乏三級片，包括《親蜜情人之無限誘惑》、《新三狼之歡場屠夫》及《人頭豆腐湯》等。當年剃了Skinhead的海俊傑變得外貌兇狠，在多部電影中飾演變態殺人犯，有被定型之感。

海俊傑將賤男Dan演得恰到好處。（電影截圖）

但要數海俊傑最令影迷印象深刻的角色，一定是2000年杜琪峰執導的《孤男寡女》中鄭秀文前男友Dan。戲中Sammi跟劉華好上之前，愛Dan愛到發狂，但Dan暪著Sammi偷食，對她呼之則來、揮之則去又謊話連篇，之後見Sammi變索在餐廳向他獻媚，他又色心起兼當眾有「生理反應」。

重溫海俊傑精彩電影演出

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雖然海俊傑在《孤男寡女》只有寥寥幾場戲，但將賤男角色演得十分到位，口頭禪「I love you」、「傻豬」相當惹人討厭，戲份不多但對兩位主角的感情發展起重要作用。有傳當年杜琪峰起用海俊傑，是因為海有一晚在屯門食飯時惹麻煩而成為新聞人物，同時亦引起杜琪峰的注意，邀請他參與演出。