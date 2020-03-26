【無痛斷捨離】告別舊物只需6個步驟　但與舊愛割席從不輕易

泰國電影《無痛斷捨離》（Happy Old Year）由Nawapol Thamrongrattanarit執導，《出貓特攻隊》的Aokbab以及泰國男神Sunny Suwanmethanont主演，講述阿靜（Aokbab 飾）希望將屋企打造成簡約風，最好一切從簡，以新世代的風格為主，而在她執屋的期間無意中發現前度（Sunny 飾）留下來的舊式相機，就此斷去聯絡的兩人再次碰面，是否又有機會繼續發展前緣呢？

《無痛斷捨離》由新進女演員Aokbab以及泰國男神Sunny Suwanmethanont主演。（電影劇照）

阿靜已經厭倦了廿多年來生活在凌亂不堪的空間之中。（電影劇照）

近年不少人倡議「斷捨離」，掉棄或捐贈沒有用的東西，將屋企的東西減少成只放必需品，既可以騰出更多空位，又可以提升屋企的空間感。

戲中訂下了6個步驟來實行「斷捨離」，步驟一：先定下目標，再尋找靈感。

你要如何打造自己的個人空間呢？阿靜就去到書店睇書尋找靈感，書店寫明不準拍攝，想要睇內容就要買書，阿靜被書店主人發現後，她：「我都要將屋企從簡，為何還要買書來放在家中呢？拍下來放在電話中又唔嘥位。」而阿靜最後將自己的家打造成純白風，簡潔的風格跟原先的家極大出入，形成極強烈的對比。

不少人屋企都有極多雜物，但很多時候都會將其放埋一邊當整理好。（砲影劇照）

事實上，有很多人都會留低自己覺得有紀念價值的物品，即使該件物品已經無法使用，例如發黃的keyboard 、倒帶機、開不到機的Nokia手機、雜誌、CD，甚至是讀書時期的成績表，可能上面的評語都會令你印象深刻，令你無法輕易將一一拋入垃圾桶之中。而為什麼不能把心一橫將其掉棄呢？正是因為這些都不是日用品，日用品比較上易掉，但個人物品則難以捨棄，當中的擁有的紀念價值並不是再買一件可以重捨，又就如手信一樣，看似冇用但又是人家的一番心意，總令你有一種不好意思掉棄的感覺。

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