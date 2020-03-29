《我的五步男朋友》男女主角隔口罩談情　肺炎疫情下5大心酸共鳴

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情持續，大家都不知道何時何月才可除罩相見，由於要減少社交活動，與家人和朋友少了聚會，就算見到面也要保持一定距離。情侶情到濃時，相信都要保持克制，上年一部浪漫的愛情電影《我的五步男朋友》（Five Feet Apart，台譯：《愛上觸不到的你》）男女主角隔開幾呎、隔著口罩談情的經歷和體驗，或許就道盡了時下一對對情人心中的無奈。

患有「囊狀纖維化症」的二人一直只可保持五步距離（《我的五步男朋友》劇照）

2019年上映的《我的五步男朋友》（台譯：《愛上觸不到的你》）講述的是男女主角都是罹患囊腫性纖維化的患者，他們在醫院接受治療時認識，從一開始互相看不順眼到相戀，發展出一個青澀又感動的愛情故事。

17歲的女主角Stella患有「囊狀纖維化症」，她生命中的大部分時間，都在冰冷的醫院中度過，生活也受制於各種例行性檢查與規定，幸好的是Stella性格積極樂觀，每天除了接受治療，也會排好時間表做事，包括在自己的Youtube頻道拍片，希望讓更多人了解「囊狀纖維化症」，同時也藉此鼓勵其他意志消沈的病友，在醫院也過得很充實。

相反，男主角Will性格就較叛逆和負面，他不願受控於看似永無止境的治療，甚至開始拒絕服藥。

本是同病相憐，他們相識後發展出感情，奈何因為要控制病情，在相處的過程中，無法與人太靠近而必須保持至少五呎距離，這個愛情故事相當感人，觀眾上年入場看戲時，或許未必感受到這對情侶的無奈。但在現今新型冠狀病毒肺炎疫症的蔓延下，看到男女主角要分開幾呎說話防止感染大家，要隔著口罩傾計的情況，應該就更加能明白男女主角的慘況。

上年看電影《我的五步男朋友》時，大家怎也想不到今年全球都在面對疫症，看到這段「遠距離」的戀愛，應該會更明白這對男女主角的無奈。（《我的五步男朋友》劇照）

Stella和Will漸漸墮入海河，但他們不能像普通情侶那樣以擁抱、親吻等親密的身體接觸去表達愛意，他們身邊的護士不斷提醒二人要保持分隔6呎，即使就睡在隔離病房，但也不能聚在一起，多數只能以視像通話。

終於他們情不自禁，覺得人生除了克服病魔，也不能只為了「治療而生存」。他們拿出「秘密法寶」突破距離，很浪漫，但現在重看起來以下5個最浪漫的情節，生活在疫症下的大家，相信又會多一份共鳴。

點撃即睇二人如何保持距離地談一場最浪漫的情：