【Extraction】「雷神」基斯咸士禾夫有新戲　化身精英傭兵救人質

由羅素兄弟、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）共同監製，基斯咸士禾夫和David Harbour主演的Netflix新戲《Extraction》的動作戲，將於2020年4月24日在Netflix上發行。

官方釋出《Extraction》基斯咸士禾夫的正式海報。（官方圖片）

31日官方發放出《Extraction》的正式海報，故事講述一名無所畏懼的精英傭兵Tyler Rake（基斯咸士禾夫 飾），接下了一個營救人質的危險任務，目標人物為國際毒梟的兒子，而他將會身陷在一個危機四伏的地下世界，該地下世界更有着大量武器交易商和毒販，非常陰暗，而在今次難以完成的任務中，將會徹底改變Tyler Rake和該名男孩的人生。

一場任務徹底改變了Tyler Rake和該名男孩的人生。（電影劇照）

《Extraction》主要於2018年11月初到11月19日在印度亞美達巴德和孟買進行拍攝，更有去到泰國班朋、拉差汶里、佛統及孟加拉國達卡，於去年3月完成所以拍攝工作，更於今年2月19日，將原定的片名從《Out of the Fire》改成《Extraction》。

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