【新冠肺炎】《世紀戰疫》主演拍片教洗手　麥迪文：電影是現實

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2011年史提芬蘇德堡（Steven Soderberg）執導電影《世紀戰疫》（Contagion），以2003年沙士作為藍本，最近由於新冠肺炎在全球爆發，這部作品亦再度成為熱話，大批影迷在串流平台上點播翻睇。

日前美國哥倫比亞公共衛生局（Columbia Public Health）邀請幾位主演包括麥迪文（Matt Damon）、琦溫絲莉（Kate Winslet）、瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）、Laurence Fishburne及Jennifer Ehle拍片教大家抗疫，呼籲大眾同心渡過難關。

《世紀戰疫》曾來港取景，徐天佑（右2）有份演出。（劇照）

《世紀戰疫》講述影后桂莉芙白德露（Gwyneth Paltrow）香港公幹感染病毒，回國後迅速死亡，跟她接觸過的人亦陸續發病，連累兒子亦染病死亡。桂莉芙丈夫麥迪文帶著女兒用自己方法避難；飾演醫生的琦溫絲莉努力追查源頭時亦不幸染病離世。

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政府抗疫無能，怪病仍在美國及各國大爆發，26日內全球死亡數字達2600萬，就算研發出疫苗，但由於生產需時，整個療程亦長達500日，人類只能迎來更多死亡。片末講到病毒來源為桂莉芙任職的公司開發叢林時，意外令蝙蝠與豬接觸並產出原始病毒，桂莉芙輾轉下感染病毒而成為「零號病人」。

點擊下圖睇幾位演員教大家抗疫

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自新冠肺炎在各國爆發，《世紀戰疫》成為影迷爭住重溫的作品，指電影「神喻言」疫情。各地政府已極力呼籲市民保持衛生及減少外出抗疫，但感染數字仍節節上升，美國哥倫比亞公共衛生局決定打「明星牌」，請來《世紀戰疫》幾位大明星拍片教導及呼籲市民抗疫，不過有部分網民質疑明星並非戲中的醫生，說話沒說服力，真係好人難做。

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