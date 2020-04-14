《又要威，又要除頭盔2》香港有得睇　新泰片兵仔贏得女神歸　

跟《去吧！女神兵團》（Friend Zone）、《出貓特攻隊》（Bad Genius）及《大佬可以退貨嗎？》（Brother of The Year），並列為泰國年度四大賣座喜劇的《又要威，又要除頭盔》（Bikeman ），去年推出第二集，開畫就贏得票房第三位。雖然第一集在港上畫時未算大熱，不過就近日大家對泰國的熱捧，呢套可謂食正天時地利人和，等緊戲院重開就入場撐！

上集女神樂童，今集繼續靚女，仲同偉霆有不錯發展。（《又要威，又要除頭盔2》劇照）

冇睇過上集的唔緊要，呢度同大家來個重溫。故事講男主角偉霆（Peach 飾）本身揸電單車的士，但又呃阿媽做銀行做經理，點知誤打誤撞居然真的轉行做到銀行職員，仲成功踢走女神男友，與女神樂童（Fon 飾）有機會發展落去。

其實Peach本身都幾靚仔，唔使做兵啦。（《又要威，又要除頭盔2》劇照）

來到今集，偉霆與樂童繼續發展落去，仲要去到見家長地步！唔好以為發展一日千里，其實係樂童爸爸沙膽由鄉下殺到嚟，迫樂童回鄉相睇。為咗耍走阿爸，樂童哀求偉霆扮自己男朋友，仲要佢帶埋全家一齊見家長。阿媽、世叔伯同死黨齊齊客串登場，夾計扮鬼扮馬冧掂惡到爆嘅未來外父。不過過程錯漏百出，結果搞到一鑊粥。本以為冇運行，殊不知沙膽突然惹上大麻煩，偉霆即刻戴返頭盔出場，仲出手救外父一命，呢下出手會唔會順手令他抱得女神歸？