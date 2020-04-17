《我們永不言棄》國家睇中夠勵志急改網上放映　周顯揚︰都係好事

受新冠肺炎（COVID-19新型冠狀病毒肺炎）疫情影響，中國電影業尤其戲院，由農曆新年前已受重挫，由起初多部賀歲大製作撤檔改播舊戲，到後來實行封院，至今已近乎兩個月。早前更有消息指保守估計，各省市戲院要臨近7月才會重新開放，而一眾撤檔的賀歲片紛紛爭奪這個檔期。 不過收到消息，國家最近就有新對策，有傳廣播電影電視總局（廣電局）為免太多電影囤積影響日後放映檔期，會挑選部分電影改為在網上放映，其中由周顯揚導演執導，杜致朗監製及編劇，韓庚主演的拳擊親情電影《我們永不言棄》，由於題材勵志富正能量，正正是現時社會所需，於是下令它率先「轉型」，於4月20日作網上放映。

韓庚為電影狂操，務求以拳手身形示人。（《我們永不言棄》海報）

周顯揚︰「如果電影一直冇人看，就更加遺憾」

電影原定是今年3月20日上畫，但受疫情影響，現在被逼改作網上放映，就此安排《香港01》訪問了導演周顯揚。「這一個消息確實有點突然，但我認為是一個好消息。作品可以有另外一個渠道和觀眾見面。疫症對全個行業殺過一個措手不及，全世界所有東西停頓。幾個月過了，大家都看不到影院何時才會復工，就算復工，大家會入戲院嗎？社會氣氛及大眾的情緒也需要照顧。短期內，嘻嘻哈哈跑影院去宣傳還適合嗎？」

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導演解釋今次是投資方寰亞和愛奇藝合作決定，將《我們永不言棄》改為網上獨播發行。情況就如之前徐崢的賀歲片《囧媽》，在停戲院後馬上賣給平台播放一樣。周顯揚︰「我們是老派人，做了20年電影，個心是活在電影院的，不能在戲院看，怎會沒有遺憾。但如果電影一直沒人看到，那就更加遺憾。在疫情肆虐情況之下，很多人都留在家休息，需要新電影看，這是事實，想看但不能去戲院聚集，我們能在這特殊時期被平台選中上映，是好事。《我們永不言棄》亦切合社會氣氛，可以為大家打氣。我很喜歡這部電影，台前幕後花了好多心機，亦算是我寫給女兒的一封情書。」

周顯揚︰「我們是老派人，做了20年電影，個心是活在電影院的，不能在戲院看，怎會沒有遺憾。」（陳順禎 攝）

等得到也未必好

由籌拍開始，已準備作大銀幕上畫，製作費及規模都是電影標準，現在改作網上播放，相信會有一定損失，若堅持要待戲院重開才上畫又可以嗎？周顯揚︰「這已經不是堅持與不堅持的問題，第一作為製作方、及創作人，一向都尊重投資者的商業決定，老闆是很好的老闆一向待我們很好，我相信在商業上他們經過慎重考慮，是最有利最好的選擇。」

另一問題是現在有無數的電影在積存，一直在等上映，無了期等下去亦不是辦法，而且周顯揚也覺得這對一部 「時裝片」來說是極大傷害。「古裝片、科幻片還好一點，東漢背景3年後放還是東漢。影院關閉是一個問題，現在很多已拍好的電影本身已經等了兩年，再等一年、兩年？出路在哪？尤其是對幕後基層人士，是沉重的打擊。電影有渠道看，有人看，才會再拍，要正常新陳代謝，積累存片若去到數字太大，出來好難部部資金回收得好。」至於電影隨後會否在香港戲院上畫，目前一切都是未知數。「當然希望能夠在影院放映，相信公司會作出最好安排。」導演說。

海量電影排隊等上畫

+ 11 + 10 + 9

事實上即時各省戲院如期7月暑假重開，但多部電影都已經排隊等上畫，當中包括一眾賀歲片，包括《奪冠》（前名︰中國女排）、《唐人街探案3》、《緊急救援》、《姜子牙》、《熊出沒·狂野大陸》和《急先鋒》等，而排在4月上畫的迪士尼電影《花木蘭》，以及原定7月檔，劉德華主演的《拆彈專家2》也想在這檔期上映，片量之多相信會有一番激烈爭奪，映期亦可能會受影響，所以改為網上放映亦未必是壞事。

最後提到疫情，電影業的確是其中一個重災區，不過周顯揚稱自己能夠做的就是盡量不炒人。「現在全世界電影業都陷於困境，我唯一能做是不炒人，散工都唔炒。盡力而為就係咁。有供MPF員工有$9000，對我們來說不幸中半幸。Freelancer我就要自己頂，但都唔會炒，很多人手停口停，但都係自己人，危難關頭。一定要幫。」在此希望疫行早日捱得過。