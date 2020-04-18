談善言自爆拍《非分熟女》忍痛上鋼管　「好似大髀內則不斷磨薑」

近日憑《打天下》當上女主角的談善言，其實早在2016年憑電影《點五步》在大銀幕上嶄露頭角，同年憑該戲獲提名第36屆香港電影金像獎最佳新演員，其後一直都有在影、視兩界打滾，雖然在《某日某月》、《告別之前》以及《非分熟女》都能看到她的身影，惟戲份並不算多，但也無阻她為角色付出的心。

談善言近日在《打天下》中擔任女主「莊惠」一角。（談善言IG）

說實在的，在電影中看到這幕還真是有點震撼，縱使事前已知阿談會剃頭。

近日談善言接受《香港01》訪問時，她自言自己初入行無經驗，更沒有特別學習演戲，白紙一張的自己自然要尋找方法，令自己貼近角色，單憑想像真係遠遠不夠，始終沒有底蘊，譬如在《告別之前》談善言需要扮演一名癌症病人，就向導演自薦剃光頭，在摸到自己個頭時、照鏡時代入感都會特別強。

談善言自言每次上鋼管忍痛靠兩樣東西，一是特濃咖啡，二是意志力，相信阿談的意志力相當驚人。（談善言提供）

為《非分熟女》學鋼管舞 練到喊想過放棄

其後再提及拍《非分熟女》時，談善言的角色是阿Sa蔡卓妍的鋼管舞導師，當阿Sa都練到對腳瘀晒時，其實談善言的傷痛一點都不比前者少。

談善言憶述當時學習的時間非常短，3星期上6堂，練習時間不足一個月，集中學習大概一分鐘的鋼管舞，最後放到電影中當然只有幾個鏡頭，但練習過程其實相當痛苦。首先在鋼管上一定不能搽油，要靠身體「啜」實鋼管。「所以大髀內則不停跟鋼管磨擦，令皮膚磨損就如磨薑一樣。休養兩日傷口好一點開始結疤，但又要再上管，傷口再次撕開，加上自己又有金屬敏感，回家搽潤膚膏都冇用。」

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而且每次上鋼管都好痛，有試過驚和感到非常氣餒，想過是不是要找替身來幫自己，更因為一個「雙腳夾實鋼管後抬起大髀」的動作做極都做唔好，達不到導演的要求，在練舞室練到想喊，慶幸最終在導師幫忙下，才捱得過這個難關。

談善言不介意自己周身傷，擔心的只有做不到導演的要求。（談善言IG）

首次擔任女主角 自言擔心更多

當問到談善言今次在《打天下》中，終於一嚐女主角的滋味，有沒有感到捱出頭時，謙虛的她即說：「未去到捱出頭嘅，都係咁做，其實驚會比較多，始終自己未試過做咁主要的角色，擔心會更多。」而問到剃光頭、鋼管舞以及空手道邊樣最難時，她回應：「鋼管舞係痛苦，空手道才是難，因為自己肌耐力不夠，棠哥（歐錦棠）很多會因應每個人的特質去設計動作，他主要幫我練腳和下肢，但其實一切都係作為一個演員的基本，即是當你接到個角色，你就要為個角色去做功課。」

談善言感謝棠哥為她作紀錄，相中的傷是因為拳頭撞拳頭而成，她笑說：「睇相都好似唔太嚴重，實際上已經腫到雞蛋咁，睇到中間白白地已經係我摔散咗啲喇。」（談善言提供）

拍《打天下》第二日即受傷

最後談善言透露自己拍《打天下》第二日已經受傷，因為踢腳的動作拉傷了身體跟右邊大髀連接的筋，間接令她的左腳踢唔起，為此一星期睇足3次物理治療，衝擊波、落電針灸、照燈通通做齊，但邊拍邊打根本冇時間休息讓腳復原，最後更放棄睇醫生，始終邊拍邊打邊做物理治療效用的確不大。

而問題本來就好瘦的談善言有沒有特別為拍攝修身增肌，她指出自己都有問過棠哥這個問題，不過棠哥當時回應唔洗，因為着住道袍其實睇唔到都唔洗特別去練，但去到後期棠哥突然同談善言講：「你好瘦喎，你太瘦喇。」因為她一星期會練習兩日每次兩至三小時，在棠哥的館中更會練四小時，她自爆自己食好多嘢，但始終消耗大過吸收，大家會見證到她愈來愈瘦的樣貌。