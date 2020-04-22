雷神｜印度狂迷飛車索簽名險象環生　基斯咸士禾夫：好似特技表演

在Marvel電影宇宙中飾演雷神的基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth），於日前在其社交平台上載這一條瘋狂男粉絲追車索取簽名的片段，與影迷分享。他還打趣表示：「從現在開始，我所有特技表演都由他來演！」 除此之外，「雷神」早前接受外媒訪問時，再次談到舉家由荷里活搬回澳洲的背後原因。

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「雷神」基斯咸士禾夫最近公開了印度瘋狂男粉絲追車索取簽名的片段。（Chris Hemsworth Instagram 擷圖）

「雷神」基斯咸士禾夫在去年於印度拍攝Netflix新作《驚天營救》（Extraction）時，遇上瘋狂男粉絲追車索取簽名。坐在車上的「雷神」把整個過程拍攝了，並於日前在其Instagram上與粉粉分享這條片。從片段可以見到，瘋狂男粉絲一隻手拿著一張相；另一隻則控制著電單車，並追趕雷神的座駕，向他索取簽名。見慣大場面的雷神見到這畫面，都被粉絲的行為嚇了一跳，並連忙叮囑該名男粉絲注意交通安全：「他是我見過最熱情的粉絲，老友，在路中心簽名不好。」

基斯咸士禾夫最近放下雷神的戰鎚，轉為揸槍救人。（《驚天營救》劇照）

當以為男粉絲「退場」之際，過了一會，男粉絲聯同其他朋友再次趕上了雷神的座駕。基斯咸士禾夫再次叮囑粉絲要注意交通安全：「拜託，你這樣會遇上意外！」最終，粉絲的堅持得到回報。雷神把車停靠在路旁，與粉絲來一個大合照，並逐一為粉絲簽名。基斯咸士禾夫還表示，他終於找到一位新的特技演員：「堅持終得到回報，他不只獲得簽名，從現在開始，他是我所有電單車（場景）的特技演員。」這片段上載不足一天，已經超過480萬人觀看，並獲近1.2萬個留言。

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基斯咸士禾夫去年在印度、泰國及孟買等地拍攝《驚天營救》。在電影中，基斯咸士禾夫飾演一位黑市僱傭兵。（《驚天營救》劇照）

另外，基斯咸士禾早前接受《The Sunday Telegraph》訪問時，再次提到舉家由荷里活搬回澳洲的背後原因是因為被荷里活的工作壓到喘不過氣來：「所有的對話及看到的每個廣告，都是跟電影或這個行業有關，因此你會變得狹隘。」因此，他在2015年使決定舉家由荷里活搬回家鄉澳洲。