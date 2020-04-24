金像獎2020｜19歲易烊千璽強勢挑戰古天樂 　有望成最年輕影帝

今屆香港電影金像獎因為新冠肺炎疫情肆虐，39年來首次取消實體頒獎禮，改由串流直播形式，於5月6日公布今屆得獎結果。 今屆入圍名單有不少新臉孔，其中最不能忽視的應該就是憑《少年的你》，同時提名最佳新演員及最佳男主角，年僅19歲的內地演員易烊千璽，他更成為史上最年輕的入圍影帝，挑戰影帝級人馬古天樂、郭富城等演員。

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易烊千璽在《少年的你》飾演角色劉北山，成績不好自小就混跡街頭。（《少年的你》劇照）

現年19歲的易烊千璽今次憑曾國祥執導的《少年的你》，首次獲得金像獎提名，更同時入圍最佳新演員及最佳男主角。

易烊千璽在《少年的你》飾演角色劉北山，成績不好自小就混跡街頭。古惑仔形象完全撇甩他現實中行偶像派的路線，由一個白淨小男生，在戲中剃頭變成一個街頭「不良」少年，與女主角周冬雨談了一場不單純也不是一般人能承受的戀愛，帶出當地受校園暴力、欺凌的社會問題。

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現年19歲的易烊千璽今次憑曾國祥執導的《少年的你》，首次獲得金像獎提名，更同時入圍最佳新演員及最佳男主角。（《少年的你》劇照）

童星出道 入行資歷絕不淺

易烊千璽的演技大獲好評，讓影迷大為驚喜，雖然易烊千璽只有19歲，但其實他入行已超過10年，資歷一點都不淺。2005年，當時只有5歲的他，首登電視螢幕，之後開始參與各類綜藝節目，2009年他加入「飛炫少年」組合，兩年後退出。2013年，他加入TF家族，以「TFBOYS」組合的成員身分出道，13歲就開始成名，18歲成立自己的公司，從小就在鎂光燈下長大。

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最佳新演員呼聲極高

面對著今屆另外幾位獲提名的影帝級人馬，易烊千璽絕不遜色，在香港01舉辦的《香港電影我撐場民選大獎2020》中，憑《犯罪現場》入圍的古天樂及易烊千璽的票數叮噹馬頭，暫時二人都得到37%的支持度齊齊領先。

易烊千璽演出讓人眼前一亮，在最佳新演員獎方面，得獎機會極大，呼聲亦最高，如果能一撃即中獲得最佳男主角，就有望打破紀錄成為史上最年輕的影帝。

面對著今屆另外幾位獲提名的影帝級人馬，易烊千璽絕不遜色，憑《犯罪現場》入圍的古天樂及易烊千璽的票數叮噹馬頭。（網頁截圖）

但其實另外3位入圍今屆影帝的候選演員亦實力相當，憑《麥路人》入圍的郭富城排第3，暫時獲得12%票源。與鄧麗欣（Stephy）演出愛情電影《金都》的朱栢康，也是首次獲提名金像獎影帝。而憑同志電影《叔‧叔》入圍的太保，早前已憑作品入圍第56屆金馬獎最佳男主角，更在今屆香港電影評論學會大獎及香港電影導演會年度大獎獲得最佳男演員獎，相信今屆的金像獎影帝也會鬥得難分難解。