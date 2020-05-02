金像獎2020｜蔡卓妍入圍爭女配角　回顧《我老婆唔夠秤》最佳看點

新冠肺炎肆虐全球，電影業亦大受重創，第39屆香港電影金像獎無奈取消實體頒獎禮，改由串流直播形式公布得獎名單。 蔡卓妍（阿Sa）繼上年入圍爭影后，憑電影《聖荷西謀殺案》首次獲提名最佳女配角，入行近20年阿Sa在演出上的努力有目共睹，回看18年前一部非常賣座的作品《我老婆唔夠秤》，又有另一番感覺，原來當年甚至有報道指阿Sa挽救了正處於事業低潮的鄭伊健。

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阿Sa繼上年入圍金像獎爭影后，今年憑電影《聖荷西謀殺案》首次獲提名最佳女配角。（《聖荷西謀殺案》劇照）

上年阿Sa因為主演《非分熟女》第三度入圍金像獎最佳女主角，雖然最後失落寶座，不過今年她就憑《聖荷西謀殺案》首次獲提名最佳女配角，角逐另一殊榮，挑戰鮑起靜。早前金像獎公布提名名單，阿Sa就表示很高興能遇到潘源良這位好導演，以及多謝另外兩位好拍檔鄭秀文及佟大為。

阿Sa入行20年，以偶像組合TWINS出道，起初轉戰大銀幕拍戲備受爭議，甚至曾被批冇演技。（《我老婆唔夠秤》劇照）

因為日劇《吾妻18歲》才開拍《我老婆唔夠秤》

阿Sa入行20年，以偶像組合TWINS出道，起初轉戰大銀幕拍戲備受爭議，甚至連粉絲都覺得拍戲不是阿Sa的強項。其中一部她的代表作，絕對要數2002年的《我老婆唔夠秤》，在戲中她演Yoyo馬淑玲與鄭伊健演出的張十三相戀，一段相差12歲的師生戀擦出不少愛火花。

《我老婆唔夠秤》由阮世生執導，是導演其中一部最受歡迎同賣座的作品，阮世生曾經透露當年著名導演陳慶嘉是提議想拍一部類似日劇《吾妻18歲》的作品，所是才萌生開拍這部戲的念頭。

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Yoyo一頭清爽的短髮 個性活潑可愛深得觀眾喜愛

阿Sa當年只有19歲，初入行的她有很多可變的彈性，在演出這角色上加入很多她個人的真本性，演活了可愛的角色Yoyo，深受觀眾喜愛，大家都看得投入。就算18年後的今天電視台重播這部戲，回望阿Sa當時青春的短髮形象，一舉一動都相當可愛，任性幼稚的性格對觀眾而言是討好的。

2002年的《我老婆唔夠秤》深受影迷喜愛，可說是阿Sa的代表作之一。（《我老婆唔夠秤》劇照）

阿Sa幫了鄭伊健一把？

當年大家可能只當這是一部娛樂性甚高的小品，或者會有人覺得只是一部爛片，但其實在十三張和Yoyo之間的相處，的確還有不少看點，鬼馬的Yoyo有不少引人發笑的傻氣，襯上一個30歲的老師，都幾有化學作用，是一部很有趣味的作品，難怪當年甚至有報道指阿Sa算是幫了當時陷入事業低潮的鄭伊健一把。

阿Sa與鄭伊健因為合作《我老婆唔夠秤》而認識，私下亦很友好，見面常常你一言我一句互串對方。（網上圖片）

現年37歲的阿Sa在2002年憑《常在我心》第一次入圍金像獎的最佳新演員，之後她曾三度入圍金像獎最佳女主角，2008年算是她演戲路上的第一個轉捩點，在《戲王之王》演出一名由內地來港發展的三級片女星「單丹」，滿口鄉音，但她為了追尋演戲的夢想，去到演藝學院上堂鍛鍊演技，機緣巧合下認識了卧底警察詹瑞文。憑《戲王之王》，阿Sa首度入圍金像獎最佳女主角。

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阿Sa之後突破偶像包袱，打破舊有的框框，演繹愈趨成熟，嘗試更多不同的角色，憑2015年的《雛妓》以及2019年的《非分熟女》，再次入圍金像獎最佳女主角。今年她憑《聖荷西謀殺案》，首次轉戰最佳女配角，暫時在香港01主辦的《香港電影我撐場民選大獎2020》排第2，獲得22%支持度。