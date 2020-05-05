「第39屆香港電影金像獎」將於周三（6/5）下午三時在網上公布賽果。入行已20年的朱栢康（朱康），在電影《金都》裏飾演鄧麗欣未婚夫殷俊榮，演活角色難以掩藏的裙腳仔和孩子氣性格，情緒跟語氣拿捏精準，結果成功入圍「最佳男主角」最後五強。結果揭曉前一個多星期，「朱康」與哥哥朱栢謙出席《講畀大東廳》接受主持人游大東訪問，承認今屆「封帝」機會極微：「唔係妄自菲薄，但成日都同啲Friend講，如果今年有實體頒獎禮，我一定會着長跑嘅裝束去，因為我覺得自己係『陪跑』！」他心目中的大熱人選到底是誰？提到導演黃綺琳當初為何會邀請自己埋班，他說對方基於兩個主要考慮，更大膽諷刺說：「事實證明Norris係『錯』嘅！」到底「錯」在哪裏？「朱康」又指，當初在芬蘭拍戲時收到導演短訊通知，說自己將會在《金都》與鄧麗欣（Stephy）飾演情侶，更有不少親密戲，興奮心情難以按捺，「我當晚喺張床上面即刻『多咗嘢做』！」 撰文、主持：游大東 短片：呂榮棟、詹郭敏 剪接：呂榮棟 攝影：葉志明 場地提供：FAM囍公館 游大東服裝提供：O.N.S、kapok

我好奇，是否因為「睇低自己一線」才選擇缺席「金馬獎」？抑或有其他原因？「朱康」解釋：「真係有嘢做，當時係拍緊《打天下》同埋另一套戲，夾好咗啲（拍攝）時間，但人哋要拆景，冇理由遷就我一個，咁樣過一過去（台灣），又要全部人等你，又要再畀錢，咪快快脆脆拍晒所有嘢先囉。我自己都覺得榮耀嘅嘢係好，但掌握手上機會，先可以令你繼續走落去。」（葉志明攝）

其實這不是「朱康」第一次入圍最佳男主角。

早在「金像獎」公布提名前大半年的某個下午，「朱康」與經理人約好在Café商討公事，傾談間，他突然收到《金都》導演群組傳來一則短訊，指自己將會角逐「金馬影帝」。對，是周潤發、梁朝偉、劉青雲、吳鎮宇等等等等都曾經拿過的「金馬影帝」，大家都沒有聽錯，唯獨「朱康」覺得自己看錯，霎時間接受不了，呆在當場，經理人隨即用手機拍下那個啞口無言的發愣表情，為這個重要時刻留紀錄，他說入圍消息有如一記重擊，縈繞不散。「之後幾個禮拜，我都係間斷咁Keep住呆下呆下！」

也難怪，因為收到這則喜訊前兩個月，「朱康」才感慨自己演藝事業「高不成，低不就」而跟母親訴苦，沒料到轉個頭便變身「飛雲」，奧妙人生，教他手足無措。「呢個消息（出現），反而令我更加唔知點樣消化，你諗下，正正係兩個月之前，甚至一個月之前，你仲仍然覺得嗰個自我存在感係好低嘅時候，突然間發生咗呢件事，你就會開始懷疑，係運嚟㗎？定係我能力真係得？呢種感覺真係好強烈！」

當細佬「朱康」遇上哥哥「朱謙」，就知道這次訪問一定「爆笑」連連。以下是其中一個例子。我知道「朱謙」是當年啟蒙「朱康」入行做演員的人，於是問「朱謙」有沒有向弟弟傳授跟Stephy拍接吻戲的技巧，豈料哥哥突然「臉色一沉」，語帶無奈，「呢啲時候，佢又點會搵我呀？佢知道我都鍾意Stephy㗎，我暗戀咗佢好耐......其實都『明戀』㗎喇！」之後他又突然變回正經，指弟弟是位相當專業的演員，「我做演員咁多年，『朱康』係其中一個最有才華、最努力嘅演員！」「朱康」聽罷立即回禮：「叫哥哥一齊嚟做訪問就有呢個好處，可以互笠高帽！」（葉志明攝）

《講畀大東廳》今次邀得「朱氏兄弟」── 哥哥朱栢謙（左）與弟弟朱栢康（右）一同受訪。提到當初知道弟弟憑《金都》入圍角逐「金馬影帝」，身為哥哥跟弟弟一樣感到難以置信，「我興奮得唔識去形容，點解會咁勁嘅？白只（2015年入圍兼奪獎）之後就輪到細佬，我都係『朱凌凌』嘅成員呀，我覺得原來呢件事係咁近，係同我有關㗎！」（葉志明攝）

曾奪「劇帝」仍不夠信心 驚訝金馬獎最終得第二

他笑言，有了提名後的最大變化，就是受訪機會稍稍增加，但跟「有足夠自信心」的距離還遠，更甭說「對自己Satisfied（感滿意）」，「我都好想有一刻覺得自己叻，但我實在有太多嘢要學習！」說來奇怪，他在劇場界已備受讚賞，去年更成功憑《拚死為出位》奪得「第28屆香港舞台劇獎」最佳男主角（喜劇／鬧劇），如今他心底裏仍然覺得未夠班，並非因為假謙虛，而是很多藝術家都會擁有這種渴望能夠自我超越的特質，很難三言兩語說清楚，但這種想法，很大程度能夠解釋為何他會自覺「封帝」勝算低。

「朱康」以去年「金馬影帝」投票走勢說明。「我真係覺得自己冇機會（奪獎），但反而出到嚟嘅結果，我係有少少Shocked！其實去到最後，我係（排名）第二，我同陳以文老師（《陽光普照》男主角兼金馬影帝得主）係去到最後邊個攞，佢哋（評審）討論得最激烈，有呢個成績，我都覺得好好。」異鄉失掉「金馬」，「朱康」也直認看淡自己在「金像獎」的得獎機會，更曾打算穿長跑裝束出席頒獎禮自嘲「陪跑」，可惜疫情肆虐，大會取消實體頒獎禮，如今只能當笑話咁講。

《金都》的劇情講述「朱康」與Stephy在金都商場內上班，在金都商場樓上的住宅同居，因為窗外就是霓虹招牌，所以幾場「床戲」都是紅彤彤的。「朱康」說，拍《金都》期間，他要為另一套電影的拳手角色做準備，所以要增磅操肌，結果發生了一件趣事。「拍嘅時候，導演話我隻手臂太搶Fo，所以要換姿勢再Take過！」（《金都》劇照）

「朱康」指收到《金都》的劇本初時非常興奮，但後來就變得緊張，因為知道跟Stephy有很多親密戲，「作為男演員，最擔心就係拍呢啲戲會畀人話『鹹豬嘴』、『鹹豬脷』，所以的確有啲包袱，但Stephy好好，我哋好快就建立默契，成個拍攝過程都好順利！」第一天開工，他們就要應付這幕在金都商場裏的吵架戲。（《金都》劇照）

得知與Stephy演情侶 朱康勁興奮：喺床上立即「多咗嘢做」！

「我起碼要陪住四個人跑啦！」以一百分計算得獎機會，「朱康」來個賽前分析，「太保（《叔‧叔》）同埋易烊千璽（《少年的你》）都有九十幾。」難到你覺得「自己（贏面）是零？他笑了笑，然後說，「我唔係唔係妄自菲薄，個贏面可能係一，唔係零！」問到最初何以會得到《金都》的演出機會？「朱康」指導演黃綺琳對他說，大概2013年至2014年間，看過他演出盧煒麟（《今晚打喪屍》導演）執導的「鮮浪潮」作品《殺手奏鳴曲》後念念不忘，其後創作《金都》劇本的時候，再次想起他，「同一時間佢睇咗我之前同Rosa（韋羅莎）幫許廷鏗拍嘅《演員的自我修養》MV，就覺得我好適合，因為佢想搵一個有少少喜感嘅演員，但要Flexible嘅，唔係只係識得搞笑，第二就係佢想搵一個冇咁靚仔嘅演員。」說到這裏，「朱康」頓了一頓，似乎不認同導演的見解，「但大家睇我嘅樣都知道Norris錯咗啦，我根本就係一個靚仔！」

靚仔也好，醜佬也罷，介乎兩者之間的「朱康」最終得到這次演出機會，他承認當初收到通知時難掩興奮，「當時喺芬蘭拍緊戲，有一晚收工就收到Norris電話，佢就話『Confirm搵你喇，我Send個劇本畀你睇啦，同埋你個對手係Stephy！』」當時我攤咗喺張床度，佢喺Message度講話搵咗Stephy做（拍檔），我立即喺張床上面『多咗嘢做』！」到底他當時做──甚──麼呢？「朱康」又說，最初看《金都》劇本時非常興奮，但返回香港開會時，就覺得非常緊張，究竟點解？所有答案盡在今集《講畀大東廳》。

在電影《金都》裏，朱栢康飾演鄧麗欣未婚夫殷俊榮，因為那種裙腳仔和孩子氣性格，令向來不知道自己要甚麼的張莉芳（鄧麗欣飾）感到很大壓力，在被求婚之後，開始想擺脫未婚夫，換取自由。Stephy演繹女主角那種對人生感到茫然的性格時相當自然，而「朱康」掌握男主角既幼稚又狂妄的情緒，拿捏精準，結果為他帶來入行20年以來首個「金像影帝」提名。（《金都》劇照）

早在「金像獎」公布提名前大半年的某個下午，「朱康」與經理人約好在Café商討公事，傾談間，他突然收到《金都》導演群組傳來一則短訊，指自己將會角逐「金馬影帝」，他霎時間接受不了，呆在當場，經理人隨即用手機拍下那個啞口無言的發愣表情，為這個重要時刻留紀錄。（受訪者提供）

點擊下列圖輯，欣賞更多《金都》精美劇照：

+ 4 + 3 + 2

下一集在《講畀大東廳》亮相的嘉賓將會是林保怡與周家怡。繼2016年ViuTV開台劇《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》飾演情侶後，相隔四年，他倆再度於ViuTV新劇《歎息橋》合作，身兼監製的Bowie直言，今次「雙怡」再度合體，並非純粹因為彼此有默契，背後其實有更重要考慮，究竟是甚麼？他又提到當初構思《歎息橋》，原來跟《綠豆》有密不可分的關係？

點擊下列圖輯，欣賞更多朱栢謙和朱栢康兩兄弟的專訪照片：

+ 5 + 4 + 3

游大東其他文章：

【熟女強人】與胡杏兒演親密戲 朱栢康讚視后有料到：佢會做主動！

【講畀大東廳第三集】MIRROR未紅先Hea激嬲花姐 姜濤竟勸：經理人要理智啲

【講畀大東廳第四集】姜濤被睇死「擺唔耐」 花姐心傷：佢好努力，點解要咁講？

《香港電影我撐場民選大獎2020》全民一人一票，用行動撐本土！

https://hkmovies2020.hk01.com

旗艦智能手錶 Series 5、Dyson風筒等豐富獎品等你贏！