【金像獎】影后周冬雨超屈機　恩師張藝謀激讚：中國電影未來希望

受新冠肺炎疫情影響，本屆《香港電影金像獎》取消實體頒獎禮，改由香港電影金像獎協會主席爾冬陞，於今日（6日）下午3點進行網上直播公佈賽果。 內地女演員周冬雨《少年的你》憑爆冷力壓大熱鄭秀文（Sammi）勇奪最佳女主角，這位90後影后當年獲張藝謀相中，一出道就演女主角，事業發展如魚得水，數年間先後拿下金馬獎及金像獎影后，堪稱最屈機的90後女演員。

2009年，尚在唸高中的周冬雨參加了張藝謀執導的《山楂樹之戀》女主角征選活動，從來自16個城市的8000多名對手中脫穎而出，成功奪得「靜秋」一角，成為新一代「謀女郎」。過往的「謀女郎」如鞏俐及章子怡等，現已成為國際級巨星，觀眾對周冬雨亦有很高期望，但當她的身份曝光後，就被批太平庸、唔夠靚。

周冬雨拍《山楂樹之戀》時是個全無演戲經驗的新人，但演技生動自然備受讚賞。（劇照）

在《七月與安生》大放異彩，與另一女主角馬思純互相輝映。（劇照）

不過張藝謀就是眼光獨到，《山楂樹之戀》面世後，觀眾在傾向平淡的劇情中，看到第一次拍戲就有相當出色表現的周冬雨，導演曾透露片末一幕長達十分鐘的場口，周冬雨能夠一Take過完成，大讚她演戲天份極高。而在《山楂樹之戀》過後，周冬雨的發展亦沒令恩師失望，拍了多部評價很高的作品，當中包括為她拿下金馬影后的《七月與安生》；2018年上映的《後來的我們》亦大受歡迎，周憑此片獲再度提名《中國電影金雞獎》最佳女主角。

張藝謀說周冬雨是天生吃演員飯的人，演喊戲特別出色。（電影截圖）

在《少年的你》中，周冬雨飾演她最擅長的學生角色，是個出身貪窮家庭、母親欠債走路、連三餐都顧不了的可憐少女，還遭到同學嚴重欺凌，演技游刃有餘能夠應付各種複雜情感表演，已28歲的她天生娃娃臉有助發揮。張藝謀說過周冬雨的哭戲一流，而她在《少年的你》的哭戲幾乎沒停過，不同層次與感情的流淚，也是一種演技大考驗，而很明顯周冬雨的演出拿下很高分數。