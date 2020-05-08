《少年的你》疑抄襲東野圭吾？　內地網民逐一踢爆「撞橋位」

前天，微博熱搜幾乎被“金像獎”洗版了！因為就在下午第39屆香港電影金像獎，史上第一次舉行“線上頒獎典禮”，而《少年的你》橫掃8個大獎，成為這屆金像獎當之無愧的最大贏家！

《少年的你》橫掃8個大獎！點圖重溫頒獎片段▼▼▼

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一口氣包攬金像獎8個大獎，整個微博和朋友圈都為《少年的你》沸騰了，大家紛紛表示：《少年的你》實至名歸！但祝賀之外，還不乏一些質疑抄襲的聲音…（點圖放大▼▼▼）

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與此同時，也有網友表示：“看過東野圭吾的書，實在沒覺得電影和書有哪裡情節相似”。因為抄襲本就是一件難以界定的事，很少有網友能耐下心來，逐字逐句地去對比“抄襲”和“被抄襲”的作品。再加上如果有心舉例，說不定許多作品都可能出現“撞橋”現象。

如果只靠道聽塗說，或者憑藉對演員的喜惡程度就給事情下定論，那對為電影付出大量心血的工作人員來說未免太不公平了。面對“抄襲”爭議，導演曾國祥曾表示，原著《少年的你，如此美麗》他只看過一遍，而《白夜行》他沒看過，並且電影裡大部分橋段都是二次創作。

作家匪我思存也指出，涉嫌抄襲的原著小說不應該上升到演員本身，人們應該以更理智的態度去看待涉嫌抄襲的作品，不要不理智地對演員進行人身攻擊。抄襲與否自有法律來評判，好在更多人開始區分小說和改編電影，畢竟脫離原著爭議，《少年的你》的確是一部好電影，演員也都是好演員。

曾國祥曾表示，原著《少年的你，如此美麗》他只看過一遍，而《白夜行》他沒看過，並且電影裡大部分橋段都是二次創作。（《少年的你》宣傳海報）

年輕一代演員的崛起

“最佳編劇獎”的爭議之外，更多人都在為《少年的你》男主女喝彩。四字弟弟易烊千璽，大家對他的初印象還是那個，“左手右手一個慢動作”的稚嫩少年。這兩年開始涉足演戲，《長安十二時辰》裡的表現已可圈可點。

17歲拍第一部電影《少年的你》，演技又有了質的飛躍。很難想像平日裡那個容易羞澀的小男生，竟然能把一個混不吝的小混混形象，刻畫的如此真實。就連製片人都誇讚易烊千璽：他完全超乎了一個新演員的表現，他是我見過最美好的一個少年。

不少人認為《少年的你》是易烊千璽「轉大人」之作。（《少年的你》劇照）

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至於女主角周冬雨，就更厲害了！24歲憑《七月與安生》獲得金馬影后，28歲又拿到金像獎影后。91年出生的她，已在年輕女演員中遙遙領先，也成為繼周迅、章子怡後，最有可能拿到三金滿貫的第三人。實乃90後最能“打”的女演員，沒有之一！

有網民認為周冬雨獲獎實至名歸。（《少年的你》劇照）

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這次金像獎的結果出來，周冬雨和易烊千璽的粉絲都仿佛在過年，路人也不吝惜鮮花和掌聲。章子怡發微博表示祝賀“《少年的你》實至名歸！恭喜少年的你們，未來可期！”

章子怡發微博表示祝賀“《少年的你》實至名歸！（截圖）

少年的你官微上發表了他們各自的獲獎感言，字裡行間是真實的激動喜悅，和對劇組人員的感謝。

《少年的你》官微上發表了他們各自的獲獎感言。（截圖）

前幾天的《後浪》視頻火遍全網，周冬雨和易烊千璽的獲獎，也揭示了內娛年輕一代的崛起。長江後浪推前浪，願更多“後浪”們能穩紮穩打，用實績打出屬於年輕演員們的一片天！

最後附上本屆金像獎所有獲獎名單 最佳影片：《少年的你》 最佳導演：曾國祥《少年的你》 最佳男主角：太保《叔·叔》 最佳女主角：周冬雨《少年的你》 最佳男配角：張達明《麥路人》 最佳女配角：區嘉雯《叔·叔》 最佳新演員：易烊千璽《少年的你》 最佳編劇：林詠琛、李媛、許伊萌《少年的你》 最佳攝影：余靜萍《少年的你》 最佳剪輯：張嘉輝《葉問4完結篇》 最佳美術指導：張兆康《花椒之味》 最佳服裝造型設計：吳裡璐《少年的你》 最佳動作設計：袁和平《葉問4完結篇》 最佳原創電影音樂：林二汶《金都》 最佳原創電影歌曲：《少年的你》FLY 最佳音響效果：李耀強、姚俊軒《葉問4完結篇》 最佳視覺效果：余國亮、馬肇富、梁偉民、何文洛 《掃毒2：天地對決》 新晉導演：黃綺琳《金都》 最佳亞洲華語電影：胡波《大象席地而坐》

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