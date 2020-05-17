《烈火情人》遮眼對坐床戲最經典　茱麗葉庇洛仙：拍到太激要停機

奧斯卡金像影帝謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons）與法國影后茱麗葉庇洛仙（Juliette Binoche）主演的經典愛情電影《烈火情人》（Damage），時隔28年最近在台灣重新上映。 謝洛美與茱麗葉在戲中有連場激情戲，故事講述一個爸爸亂倫愛上兒子的未婚妻，沉迷與對方的性關係，甚至甘心摧毀自己的美滿家庭。大尺度的床戲，讓觀眾看得心跳加速，但原來在片場時演員之間卻有很多磨擦，甚至一度要中斷拍攝。

《烈火情人》（Damage）有連串床戲，尺度很大，當年已成為焦點。（《烈火情人》海報）

《烈火情人》（Damage）是1992年的電影，由路易馬盧（Louis Malle）執導，謝洛美艾朗斯、茱麗葉庇洛仙、美蘭達理察（Miranda Richardson）等人主演。

故事講述謝洛美飾演的角色「Dr. Stephen」，是一個在英國政府裡擔任國會議員的高官，擁有大好政治前途和美滿的家庭，但卻被兒子的女友「Anna」深深吸引，二人在一個社交場合邂逅。

《烈火情人》（Damage）是1992年的電影，由路易馬盧（Louis Malle）執導，謝洛美艾朗斯、茱麗葉庇洛仙、美蘭達理察（Miranda Richardson）等人主演。（《烈火情人》劇照）

戀上兒子的未婚妻 沉迷與對方的性關係

Dr. Stephen與Anna幾天後再度相遇，沒想到Anna原來是兒子的女友，二人更準備結婚。Dr. Stephen與Anna私下約見面，發現大家情投意合，對大家的愛一發不可收拾，電影中一連串的激烈性愛床戲成為焦點，甚至被封為情慾片的經典之一。

+ 11 + 10 + 9

床戲過激要中斷拍攝

謝洛美飾演的角色「Dr. Stephen」本來擁有美滿的家，卻因為對兒子的未婚妻迷戀，淪陷在二人的性關係，有一種從未感受過的激情，甚至甘心摧毀自己的人生。

戲中有多場大尺度的性愛戲，而茱麗葉亦要大膽裸露，據知當年在片場更因為床戲過激，要數次中斷拍攝。

故事講述謝洛美飾演的角色「Dr. Stephen」，意外戀上自己兒子的者婚妻，甚至為了她想放棄現時的美滿生活。（《烈火情人》劇照）

戲中其中一場是講二人全裸對坐，互相遮著大家的雙眼地纏綿，這場床戲甚至成為影史上其中一幕經典。

謝洛美與茱麗葉在片中愛得慾火焚身，但原來現實中拍攝時片場竟是怒火為多，茱麗葉透露，當時她感覺到謝洛美一直想掌控所有，「但他的角色其實應該是較被動的，他應該要融入在故事中。」

+ 9 + 8 + 7

導演：這部是我拍過最困難的電影

原來兩位主角戲外竟因角色有這麼多的磨擦，謝洛美同樣地也覺得茱麗葉沒有掌握好這個角色，導演甚至曾與謝洛美在拍攝時大吵，但導演後來表示大家的不安和憂慮的心理狀態，反而是他想要的，才成就這個愛恨交纏的故事，導演路易馬盧更表示，「這部是我拍過最困難的電影。」