Marvel「控訴者羅南」李佩斯拍《飛虎》　曾在百老匯舞台劇全裸

TVB新戲《飛虎之雷霆極戰》上周開播，今集請來外國大牌演員李佩斯（Lee Pace）出演MI6特工，Lee Pace一向高大靚仔有型，先後參演多部荷里活賣庭作，包括《吸血新世紀》系列、《哈比人》中的「精靈王」、最近更出演了Marvel Studios超級英雄片《Marvel隊長》（Captain Marvel），擔任反派「控訴者羅南」（Ronan the Accuser）一角，今次請到Lee Pace真係好難得啊！

TVB新戲《飛虎之雷霆極戰》請來曾任「精靈王」和「控訴者羅南」的Lee Pace強勢加盟。（資料圖片）

2018年11月4日Lee Pace來港拍劇。（Lee Pace IG）

Lee Pace在《哈比人》中出演的「精靈王」靚絕全戲，凡是女生都想嫁給他，不過他早在2018年受訪時表示分別曾與男、女性都有交往過，公開承認自己是雙性戀。事實上在2012年，跟Lee Pace一同出演《哈比人》的「磁力王」伊恩麥基倫（Ian McKellen）早已揭Lee Pace是位男同志，但當時他就未有公布出櫃，直到2018年3月5日Lee Pace才在Twitter上正式表明出櫃。

為了舞台，Lee Pace願意全裸上陣。（網上圖片）

講到Lee Pace最振撼的演出必數他在百老匯《Angels in America》舞台劇上全裸演出，這是一套久負盛名的同性戀題材舞台劇，他是位深櫃的摩門教律師，在選擇出櫃和照顧患有精神病的妻子之間掙扎。

但當他選擇去瘋狂地追求一名男子時，在他面前將所以衣物都脫光，並痛苦地喊：「Anything，I will give up anything for you.」（我會為你放棄所有。）

有影迷在分享自己當時睇劇時，除了看到他360度無死角的裸體外，更真正感受到他是個戲瘋子，在整套劇中只有他是唯一一個全裸的角色，將一個被道德和宗教枷鎖鉗制住的人，願意一絲不掛地站在一個不愛他的人面前，完全能感受到他帶出的張力。

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