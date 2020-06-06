睇恐怖片可以減肥？10部消耗卡路里最多的電影：閃靈、大白鯊…

常說想要減肥瘦身，除了運動之外，也需要控制飲食。不過，有些人總會藉口多多，管得住嘴、管不住腿，管得住腿、管不住嘴，這樣的話當然不能有效減肥啊！國外有個科學研究告訴大家，只要選對電影，看電影也能瘦身。這樣實在太棒了，減肥的人可別再找藉口了～

英國進行了一項關於觀看電影所消耗熱量的實驗，邀請了10位參與者，並且在影片播放途中監測他們的心跳速率、氧氣攝取、二氧化碳排出率等數值，證實受測者的心跳速度與消耗的熱量是成正比的。因為恐怖片能激發人類的腎上腺素，會加速心跳，就會促進新陳代謝，自然有消耗熱量的效果。

此外，英國的威斯敏斯特大學（University of Westminster）研究團隊，更做過另一項針對電影類型消耗熱量的研究。研究人員發現，觀看驚悚電影的人所消耗的熱量，比觀看其他類型電影的人要多，大概多出了 1/3。報告指出，觀眾在觀看驚悚電影時，會覺得害怕、緊張，從而增加心跳率、腎上腺素上升，基礎代謝率也隨之加速，因此加快了卡路里的消耗！

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看90分鐘恐怖片＝慢跑30分鐘

統計及分析後發現，參與者在看了90分鐘的電影過後，平均消耗了113卡路里，相當於走路30分鐘，這感覺似乎還不錯哦？不用跑得氣喘吁吁、滿身大汗也能有減肥的效果！但看似好處多多，但也有膽小網友不買單表示：「我寧願胖死。」

好啦講真的，根據一部恐怖片可燃燒113卡路里，1公斤需要7,700卡路里的情況下，也就是說你至少要看68部恐怖片。那你如果目標是5公斤的話，我想還是回去跑步好了！

歷年消耗卡路里最多的電影

研究團隊實在是太可愛了，把消耗卡路里最多的電影前十名都提供出來了。

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日本也有相關研究

日本電信業者找來12人觀賞自拍的實驗影片《Calorie Movie》，片長12分鐘，也是測量受測者所消耗的卡路里，實驗結果顯示平均消耗22,050卡路里，相較於一位60公斤成人，以每分鐘走80公尺的速度走6分鐘。

恐怖片減肥法並非適用所有人

恐怖片面有些太過於刺激的情節和畫面，對於心臟不好的朋友和老人來說不太建議嘗試，有可能會造成心肌梗塞而死亡；像是心智尚未成熟的青少年、精神不穩定容易神智錯亂的人，也不建議觀看。

不少人表示其實看完恐怖片後難以入眠，同時也可能造成心理不健康，甚至因強烈焦慮感引發驚恐障礙。嚴重會影響到睡眠品質，你想想吧，失眠是導致肥胖的因素之一欸，那你嚇完自己又發胖是為誰辛苦為誰忙。

科學研究終究還是研究，最重要的還要注意選擇的電影，如果能夠讓你感到害怕、緊張，這樣才能達到消耗更多卡路里的效果，但如果你的膽子比較小，還是乖乖控制飲食和運動吧！

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