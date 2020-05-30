10大電影公司破天荒合拍新片　古天樂發起募捐為業界派發支援基金

新冠肺炎疫情全球肆虐，除了影響人命傷亡外亦對各行各業造成極大衝擊，香港電影業界同樣未能倖免，鑑於疫情嚴峻，電影業幾近停擺，不少員工近乎手停口停，有見及此「香港演藝人協會」和「香港電影工作者總會」馬上號召各屬會以及有心人士發起「香港電影工作者疫境支援計劃」，透過業界募捐希望為正值水深火熱的各基層同業作出支援。

古天樂為振興本地電影業，早前宣布跟英皇合作開拍10套戲。（資料圖片）

古天樂一向對香港電影業界出心出力。（資料圖片）

該次行動獲得香港10間電影公司支持（排名不分先後），包括：中國星電影有限公司、安樂影片有限公司、英皇影業有限公司、東方影業出品有限公司、寰亞電影製作有限公司、美亞電影製作有限公司、天下一電影製作有限公司、邵氏兄弟國際影業有限公司、太陽娛樂文化有限公司、寰宇影片發行有限公司等，伸出援手作出捐輸，連同劉鑾雄先生及業內有心人士熱心募捐，目前已籌得一筆可觀款項。這筆款項將由「香港演藝人協會」全數派發予電影基層人員，以解燃眉之急。

支援基金現已落實分兩個階段派發。（葉志明攝）

至於為業內人士提供的支援基金，現已落實可分兩階段派發給申請人士，是否有第三階段派發，將要視乎申請人數再作衡量。受惠同業包括：香港電影工作者總會十二大屬會（香港電影導演會、香港電影編劇家協會、香港專業電影攝影師學會、香港電影美術學會、香港電影製作行政人員協會、香港演藝人協會、香港電影燈光協會、香港動作特技演員公會、香港電影剪輯協會、香港電影後期專業人員協會、香港電影副導演會、香港電影作曲家協會）、三個同業工會（香港電影道具同業協會、香港電影攝影同業協會、香港電影業髮型師及化妝師（臨時）工會）及尚未組成屬會之其他工種基層員工（包括但不限於：收音、服管、茶水、劇照、製作特輯人員、場務等）有需要之會員及非會員同業。

古天樂係良心老闆。(IG@kootinlok_louis)

目前一班台前幕後的工作人員已密鑼緊鼓，為籌拍的電影作出準備，不少演員及導演也主動提出義演、義導，務求支援香港電影，而演藝人協會會長古天樂：「我好多謝喺呢個疫境支援計劃裏面捐過錢嘅每一位善長同每一位出過力嘅熱心人士，透過今次行動，成個業界上下齊心協力互相扶持，希望善款可以為業內有需要嘅人解燃眉之急。今次嘅苦況，係成個業界幾乎停擺，開到嘅戲只係寥寥可數，未來可見仲會受疫情影響，唔能夠好快咁回復正常嘅製作，所以嚟緊嘅日子大家要繼續互相扶持，一同堅持，共同度過呢個逆境。」